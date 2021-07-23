نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل الاستعدادات لمباراة الإنتاج الحربي المقبلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رفض الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري منح لاعبي الفريق أي راحة وواصل الاستعداد لخوض مباراة الفريق أمام الإنتاج الحربي المقبلة، وقد أقام المدير الفني التدريبات اللازمة ضمن المران الصباحي للفريق على ملعب مختار التتش، وذلك بعد أن فشل الفريق في تحقيق الفوز في مباراته أمام البنك الأهلي مساء الخميس، وقد قام موسيماني بعقد تجمع وجلسة خاصة للجهاز الفني المعاون له بعد انتهاء تدريب اليوم.

موعد مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

مباراة الأهلي والإنتاج الحربي مؤجلة من مباريات الأسبوع الرابع والعشرون من بطولة الدوري المصري لكرة القدم، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء يوم الأحد المقبل، على أن يقيم النادي الأهلي معسكر مغلق على اللاعبين بداية من غداً السبت في إطار استعدادات الفريق لتلك المواجهة الهامة، والتي يسعى خلالها المارد الأحمر إلى العودة لطريق الانتصارات مرة آخرى، وعدم السماح بنزيف النقاط الذي قد يبعده بصورة كبيرة عن صدارة ترتيب الدوري المصري.

موسيماني حزين للتعادل في مباراة أمس

صرح المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني عن شعوره بالحزن من نتيجة مباراة الأمس أمام البنك الأهلي، وذلك بعد أن نجح البنك الأهلي في تحقيق التعادل قبل دقائق من نهاية المباراة، وأدي ذلك إلى فقدان المارد الأحمر إلى نقطتين هامتين في مشوار الفريق للحفاظ على بطولة الدوري العام هذا الموسم، وقد أكد موسيماني أن هذه هي طبيعة كرة القدم، لكن يمكن للاعبين والجهاز الفني إصلاح ذلك الأمر.

واصل موسيماني تصريحاته بعد المباراة أن الفارس الأحمر لم يلعب بصورة جيدة وأن لديه شعور بالإحباط من هذا الأمر، خاصة مع قدرة الفريق على إنهاء المباراة منذ الشوط الأول، لو أحسن لاعبي الفريق استغلال الفرص التي أتيحت لهم للتسجيل وأحراز الأهداف، وعاب المدير الفني على لاعبي الفريق من التراجع بصورة كبيرة خلال آخر 5 دقائق من المباراة.

أما فيما يتعلق بغياب بعض اللاعبين المؤثرين عن الفريق خاصة المشاركين مع المنتخب الوطني الأولمبي فقد صرح بيتسو موسيماني أنه لو يبحث عن عذر فمن السهل تحميل نتيجة المباراة السلبية لتلك الغيابات، لكنه يرفض هذا الأمر بصورة نهائية سواء غياب اللاعبين أو مستوي الحكم الذي أدار المباراة، خاصة أن لاعبي الفريق قد انضموا إلى أحد المنتخبات الوطنية في مهمة قومية.