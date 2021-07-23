نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021 تنطلق اليوم الجمعة 23/7 من طوكيو بحفل افتتاح كبير جدا ، والجدير بالذكر أن هناك بعض المنافسات قد بدأت يوم الأربعاء الماضي ، وسيقام حفل افتتاح كبير لافتتاح الدورة الأوليمبية بحضور الإمبراطور الياباني ، وتقام فعاليات الدورة باليوم الأول من اربع رياضات بالإضافة إلي حفل الافتتاح ، وتعد دورة الألعاب الأولمبية من أهم المسابقات لكن تراجعت في السنوات الأخيرة بعد قرار اقتصار المشاركة فيها على المنتخبات الأولمبية، وذلك بعد أن كانت في السابق تقام بحضور المنتخبات الكبيرة ، ويختتم اليوم الافتتاحي باستعراض الوفود المشاركة في الأوليمبياد والذي يقام في الساعة الثانية ظهرا حتي الخامسة والنصف مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

التعريف بالألعاب الأوليمبية وتاريخ نشأتها

هي ألعاب رياضية تشمل ألعاب شتوية وصيفية ، يشارك فيها من كلا الجنسين ، ويمثلون وفودا من جميع أنحاء العالم ،وجاءت فكرة الأولمبياد الحديثة من الألعاب الأوليمبية القديمة التي كانت تعقد في أولمبيا في اليونان في القرن الثامن قبل الميلاد ، قام الفرنسي البارون بيير دي كوبرتان بإنشاء اللجنة الأولمبية الدولية (IOC) في عام 1894 عبر الكونجرس الأولمبي، هذه اللجنة التي نظمت أول دورة ألعاب أولمبية حديثة في أثينا عام 1896، واللجنة الأولمبية الدولية هي الهيئة الإدارية للحركة الأولمبية، ويحدد الميثاق الأولمبي هيكلتها وسلطتها. وتقام الدورة حاليا كل اربع سنوات علي العكس قديما كانت تقام كل سنتين ، والألعاب الأوليمبية للشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 14 و18 عاما ، وتحدد اللجنة الأوليمبية الألعاب الرياضية التي يتم التنافس عليها ، وشمل الافتتاح الكثير من الاحتفالات والطقوس مثل العلم الأوليمبي والشعلة الأوليمبية ويضم حفل الافتتاح تنافس اكثر من 14000 رياضي في الألعاب الأوليمبية ، يحصل الفائزون بالمركز الأول والثاني والثالث علي ميداليات أوليمبية ، حيث يتوج الفائز بالمركز الأول علي الميدالية الذهبية ، والثاني بالفضية ، والثالث البرونزية.

متي تنطلق دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2021 ؟

من المقرر أن تنطلق فعاليات أوليمبياد 2021 من اليابان في الفترة بين 23 يوليو وحتي 8 أغسطس ، وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وكذلك بين الدول الأفريقية، حيث تتوجه البعثة المصرية إلى طوكيو بـ 134 لاعبا ولاعبة

كم عدد المنتخبات المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية ؟

علي الرغم من كل الوباء الذي يجتاح العالم وهو فيروس كورونا وخصوصا بعد ظهور تحوره “دلتا” يشارك في مسابقة كرة القدم للرجال 16 منتخبا من جميع قارات العالم ، ولكن مع الالتزام بالجراءات الاحترازية ، ويتم تقسيمهم علي اربع مجموعات ، يتأهل كل منهما المتصدر والوصيف ، وتدار البطولة بنظام خروج المغلوب.

موعد انطلاق أوليمبياد طوكيو 2021

تنطلق فعاليات أولمبياد طوكيو في العاصمة اليابانية في الشهر الحالي بعد أن تأخرت لمدة عام بسبب جائحة كورونا التي اجتاحت العالم حيث كان من المقرر اقامتها في 2020 وتم تأجيلها لتقام هذا العام .

ما هي دورة الألعاب الأوليمبية؟

هي ألعاب رياضية دولية تقام من خلالها مسابقات متعددة رياضية ويشارك فيها الرجال والنساء ، من كافة الجنسيات من جميع أنحاء العالم ، وتعتبر الألعاب الأوليمبية اهم حدث في العصر الحديث يشارك فيه اكثر من 200 دولة في رياضات متنوعة ، وينافس الإنسان نفسه ويلعب الرياضيين أمام بعضهم البعض ، وينافسوا الوقت في بعض الألعاب مثل ألعاب القوي في العدو مثلا حيث يحاول تحقيق وقت اقل من الوقت السابق، ويتابع الأولمبياد ملايين المشجعين من كافة أنحاء العالم ، وتقام الأولمبياد حاليا كل اربع سنوات ويتنافس علي تنظيمها العديد من الدول وخاصة دول أوروبا وأمريكا الشمالية.

القنوات الناقلة لمباريات أولمبياد طوكيو

تقوم شبكة قنوات بين سبورت بنقل فعاليات أولمبياد طوكيو 2021 ، وتردد القناة هو 11052 علي القمر الصناعي نايل سات ، ومعمل الترميز هو 27500 ومعدل تصحيح الخطأ3/4 لنقل كافة فعاليات دورة الألعاب الأولمبية طوكيو.