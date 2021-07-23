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عمر شويل - جدة أين سيقام كاس العالم للأندية 2021 ومن هي الفرق المشاركة في البطولة ، ينتظر محبي كرة القدم حول العالم كل عام بطولة جديدة من كأس العالم للأندية تشارك فيها أفضل الفرق من قاراتهم حول العالم ، وفي هذا المقال سنتعرف على مكان إقامة كأس العالم للأندية 2021 وغيرها. و سوف نسلط الضوء على كافة المعلومات عن كاس العالم للأندية ومواعيده و عن الفرق المشاركة



أين سيقام كاس العالم للأندية 2021

تقام كأس العالم للأندية 2020 في اليابان ، وكان من المقرر إقامة كأس العالم للأندية 2021 في الصين ، لكن بعد تفشي فيروس كورونا الذي أوقف النشاط في البلاد لفترة طويلة ، مما شل جميع الرياضات في البلاد. الصين ، البطولة لم تبتعد عن الشرق الأقصى ، حيث قرر الاتحاد انتقال الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى اليابان ، الدولة الأكثر استضافة لكأس العالم.

من الفرق المؤهلة لكاس العالم للأندية 2021

أول المتأهلين لكأس العالم للأندية 2021 كان تشيلسي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا، أما ثاني المتأهلين فهو الأهلي المصري الذي فاز بدوري أبطال إفريقيا 2021، وبقية الفرق المشاركة لم تتحدد حتى الآن وهم: “بطل دوري أبطال آسيا 2021، بطل كوبا ليبرتادوريس 2021، بطل دوري أبطال الكونكاكاف 2021، بطل الدوري الياباني”

موعد كأس العالم للأندية 2021

لم يتم تحديد موعد مونديال الأندية 2021 بعد ، لكن الموعد الأولي ديسمبر 2021 ،

وتأخر الموعد المعتاد لكأس العالم العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا الذي أصاب العالم بأسره ،

حيث إنه عقدت في فبراير 2021 ، لكنها عادت هذا العام إلى موعدها الطبيعي حتى الآن ، وهو شهر ديسمبر.

جوائز كاس العالم للأندية 2021