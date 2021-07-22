هيثم فاروق يعلق على إنذار طاهر “الغريب” بعد تدخله على لاعب ريال مدريد

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عمر شويل - جدة أبدى الكابتن هيثم فاروق، محلل قنوات بين سبورتس دهشته من إنذار طاهر محمد طاهر لاعب المنتخب المصري بعد تدخله على قدم اللاعب الإسباني داني سيبايوس في مباراة منتخب مصر الأولمبي واسبانيا التي أقيمت صباح اليوم الخميس، وذلك ضمن منافسات الجولة الافتتاحية لأولمبياد طوكيو 2021. وتمكن الفراعنة الشباب من الحفاظ على نظافة شباكهم طوال ال90 دقيقة أمام هجمات الماتادور الإسباني القوية، وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بعد ملحمة قوية شهدها لاعبو المنتخب المصري أمام الإسبان، وسوف تساهم نتيجة التعادل في إعطاء دفعة معنوية قوية لكتيبة المدرب المصري شوقي غريب حيث مازال ينتظرهم اختبارات قوية أخرى لاسيما أن المجموعة “ج” التي وقع فيها المنتخب المصري تعد من أقوى وأصعب المجموعات في المسابقة، فهي تضم المنتخب الإسباني بالإضافة إلى منتخبي الأرجنتين وأستراليا، وبالتالي فإن التعادل الثمين الذي خرج به منتخب الساجدين أمام اسبانيا سيكون بدون أدنى شك له تأثير كبير وسيعطي ثقة وحماس للمنتخب المصري الأولمبي لإظهار أفضل ما لديه في المباريات القوية القادمة.

تعليق محلل قنوات بين سبورتس على إنذار طاهر في مباراة مصر وإسبانيا

عبر الكابتن هيثم فاروق عن دهشته وتعجبه من إنذار طاهر محمد في مباراة منتخب مصر الأولمبي واسبانيا، وذلك بعد تدخله على قدم لاعب المنتخب الإسباني داني سيبايوس في الدقيقة 41 من عمر المباراة ليخرج اللاعب مصاباً متأثراً بالتدخل، وحل محله زميله جون مونكايولا في تبديل اضطراري ثانٍ للمنتخب الإسباني بعد خروج أوسكار مينغويزا الذي تعرض للإصابة أيضاً أثناء المباراة في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول.

وأكد فاروق أن إنذار طاهر غير مستحق لأنه لم يتعمد التدخل أو إيذاء سيبايوس حيث كان نظره متوجه صوب الكرة فقط، وكان يتحرك للاستحواذ على الكرة مضيفاً إنه يشعر بالدهشة والتعجب من قرار الحكم الأردني أدهم مخادمة بإشهار البطاقة الصفراء في وجه لاعب الأهلي المصري، وذلك بعد عودته لرؤية التدخل عبر تقنية الفيديو VAR حيث أوضح فاروق إنه لم يشاهد من قبل لجوء حكم مباراة إلى تقنية VAR ثم يقوم بعدها بإنذار اللاعب معللاً أن تقنية الفيديو تأتي للحالات التي تستوجب الطرد.

وفي ذات السياق، تمكن منتخب مصر الأولمبي من حصد نقطة ثمينة في مستهل مشواره أمام المنتخب الإسباني ليتساوى المنتخبان في عدد النقاط، وجاء في صدارة مجموعتهما المنتخب الأسترالي برصيد 3 نقاط بعد الفوز بنتيجة 2-0 أمام المنتخب الأرجنتيني الذي تذيل ترتيب المجموعة بدون أي نقاط، ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعنة في الجولة الثانية نظيره الأرجنتيني يوم الأحد المقبل الموافق 25 يوليو.