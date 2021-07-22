نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مبارايات أولمبياد طوكيو 2020 football olympic games tokyo والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول مباريات أولمبياد طوكيو football olympic games tokyo 2020، زاد البحث بالفترة الأخيرة عن مواعيد وجدول مباريات كرة القدم الألعاب الأولمبية الصيفية 2020، وهذا بعد بدء البطولة من يوم الخميس 22 يوليو 2021، حيث تابعنا صباح اليوم مباراة مصر وأسبانيا، والتي تألق بها المصريون وانتهت المباراة بالتعادل السلبي، فتابعوا معنا.

مجموعات أولمبياد طوكيو 2020

ويريد البعض التعرف على مجموعات منتخبات كرة قدم الرجال بالأولمبياد الصيفية هذا العام المقامة باليابان 2021، حيث إن دور المجموعات سيكون به مباريات قوية بين منتخبات قوية، ويتكون دور المجموعات من 4 مجموعات، ومجموعات المنتخبات كالأتي:

المجموعة A

وتضم المجموع A، منتخب من آسيا، وآخر من أفريقيا، ومنتخب من القارة الأمريكية الشمالية، ومنتخب من أوروبا، والمجموعة كالتالي:

اليابان.

جنوب أفريقا.

المكسيك.

فرنسا.

المجموعة B

وتضم المجموعة الثانية B، أربعة منتخبات، منتخبين من آسيا وأوقيانوسيا، ومنتخب من أمريكا الجنوبية، والأخير من أوروبا، والمجموعة كالتالي:

نيوزيلاندا.

كوريا الجنوبية.

هندراوس.

رومانيا.

المجموعة C

وتعتبر المجموعة الثالثة من أقوى المجموعات في البطولة إذا لم تكن الأقوى، حيث تضم منتخب عربي إفريقي، ومنتخب من أوروبا وأمريكا الجنوبية، وأوقيانوسيا، والمجموعة كالآتي:

مصر.

إسبانيا.

الأرجنتين.

أستراليا.

المجموعة D

وتعتبر المجموعة الأخيرة المجموعة الأقوى في البطولة، حيث تضم منتخب من أمريكا الجنوبية وأوروبا، ومنتخب أفريقي، ومنتخب عربي أسيوي، والمجموعة كالتالي:

البرازيل.

ألمانيا.

ساحل العاج (كوت دي فوار).

السعودية.

جدول مباريات أولمبياد طوكيو 2020

وسنتابع معكم جدول مباريات بطولة الألعاب الأولومبية كرة القدم رجال المقامة في اليابان هذا العام 2021، والمباريات بالتواريخ كالتالي:

يوم الخميس 22/7/2021

مصر ضد أسبانيا، الساعة 9:30 بتوقيت القاهرة.

المكسيك ضد فرنسا، الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة.

نيوزيلندا ضد كوريا الجنوبية، الساعة 10:00 بتوقيت مصر.

ساحل العاج ضد السعودية، الساعة 10:30 بتوقيت مصر.

الأرجنتين ضد استراليا، الساعة 12:30 بتوقيت مصر.

هندراوس ورومانيا، الساعة 13:00.

اليابان ضد جنوب أفريقيا، الساعة 13:00.

البرازيل ضد ألمانيا، الساعة 13:30 بتوقيت القاهرة.

يوم الأحد 25/7/2021

مصر ضد الأرجنتين، الساعة 9:30.

فرنسا ضد جنوب أفريقيا، الساعة 10:00.

نيوزلندا ضد هندراوس، الساعة 10:00.

البرازيل ضد ساحل العاج، الساعة 10:30.

أستراليا ضد أسبانيا، الساعة 12:30.

رومانيا ضد كوريا الجنوبية، الساعة 13:00.

اليابان ضد المكسيك، الساعة 13:00.

السعودية ضد ألمانيا، الساعة 13:30، وهذا بتوقيت القاهرة.

يوم الاربعاء 28/7/2021

السعودية ضد البرازيل، الساعة 10:00.

المانيا ضد ساحل العاج، الساعة 10:00.

رومانيا ضد نيوزلندا، الساعة 10:30.

كوريا الجنوبية ضد هندراوس، الساعة 10:30.

اسبانيا ضد الأرجنتين، الساعة 13:00.

استراليا ضد مصر، الساعة 13:00.

فرنسا ضد اليابان، الساعة 13:30.

المكسيك ضد جنوب افريقيا، الساعة 13:30 وهذا بتوقيت مصر.

هذه كانت مواعيد مباريات أدوار المجموعات، وننتظر انتهاء أدوار المجموعات لنتعرف على مواعيد مبارايات الأدوار الإقصائية، فتابعوا معنا.