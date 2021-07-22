نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة مصر وأسبانيا اليوم في الجولة الأولي بالمجموعة الثالثة بأولمبياد طوكيو 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة مباراة مصر وأسبانيا هي أحد أهم الأخبار الرياضية التي يبحث عنها العديد من محبي ومشجعي كرة القدم. سواء في العالم بصفة عامة أو في مصر بصفة خاصة. حيث تم إجراء القرعة لتحديد المجموعات لفرق كرة القدم في وقت لاحق. وأسفرت القرعة عن وجود المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم بالمجموعة الثالثة خلال أولمبياد طوكيو 2020 في اليابان. وكذلك تم الإعلان عن وقوع المنتخبات الأوليمبية لكرة القدم لكل من أسبانيا, الأرجنتين وأستراليا. حيث تدل الأسماء المعلن عنها لمنتخبات المجموعة الثالثة عن مدي قوة المنتخبات المنافسة للمنتخب العربي الوحيد في المجموعة (منتخب مصر). وفيما يلي وخلال هذا المقال فسيتم تناول تفاصيل نتيجة مباراة مصر وأسبانيا وما هي التشكيلة التي لعب بها المنتخب ضد واحد من أكبر المنتخبات المرشحة بقوة للميدالية الذهبية.

نتيجة مباراة مصر وأسبانيا في أولى جولات أولمبياد طوكيو 2020

تم انتهاء المباراة القوية بين المنتخب المصري الأوليمبي لكرة القدم والمنتخب الأوليمبي الأسباني بالتعادل السلبي بدون أهداف (0-0). بعد مباراة قوية جداً بين كلا الفريقين في الجولة الأولي من دور المجموعات المؤهلة لكأس العالم للأولمبياد المقامة في العاصمة اليابانية (طوكيو). حيث تم بدء المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف (9.30 ص) من صباح اليوم الخميس الموافق 21/7/2021 بالتوقيت المصري في العاصمة طوكيو.

سير الأحداث بمباراة منتحب مصر الأوليمبي والمنتخب الأسباني

بدأ المنتخب الأوليمبي المصري بقيادة الكابتين العملاق شوقي غريب ومساعديه وائل رياض (شيتوس) ومحمد شوقي, بالتشكيلة الأتية:

في حراسة المرمى الحارس العملاق محمد الشناوي (الأخطبوط), ويليه في الدفاع كل من أحمد حجازي, كريم العراقي, محمود الونش, أسامة جلال, وفي خط المنتصف أكرم توفيق, أحمد فتوح, إمام عاشور, رمضان صبحي, طاهر محمد طاهر, وفي الهجوم أحمد ياسر ريان.

أما عن المنتخب الأوليمبي الأسباني فكانت التشكيلة كالتالي:

اللاعب أوناي سيمون, باو توريس, ميراند, جارسيا, مينجويز, بيدري, سيبايوس, مايكل مورينو, داني أولمو, أسينسيو, وأخيراً اللاعب أويارزابال.

وقد حصل كل من اللاعب أحمد فتوح علي البطاقة الصفراء بعد التدخل مع اللاعب مينجويز مما أدي إلي إصابته وتغييره في الدقيقة 22, وكذلك حصل اللاعب طاهر محمد طاهر علي البطاقة الصفراء بعد كرة مشتركة مع اللاعب داني سيبايوس والتي أدت إلي إصابته وتغييره في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول, كما حصل اللاعب أحمد حجازي أيضاً علي بطاقة صفراء نتيجة التدخل مع أحد لاعبي الفريق الأسباني من أمام منطقة الجزاء مباشرة ولكن تم خروج الكرة إلي ركلة ركنية بعد إصتدامها بالحائط البشري وأيضاً حصل اللاعب أسامة جلال علي الورقة الصفراء نتيجة كرة مشتركة مع أحد لاعبي الفريق الأسباني.