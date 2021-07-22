نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم والقنوات الناقلة لها في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم ازداد البحث عنها في الساعات القليلة الماضية وذلك لأن النادي الأهلي المصري يواجه نادي البنك الأهلي اليوم الخميس الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت مصر، ومباراة اليوم هي إحدى المباريات المؤجلة من الجولة الخامسة، وأيضا هي المباراة الأولى التي سيظهر فيها النادي الأهلي بعد فوزه بدوري أبطال أفريقيا على حساب نادي كايزر بثلاثية.

موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم

تقام مباراة النادي الأهلي ضد نادي البنك الأهلي اليوم في تمام الساعة السابعة بتوقيت مصر وفي تمام الساعة الثامنة بتوقيت السعودية، وهذه المباراة هي أولى مباريات النادي الأهلي في الدوري المصري الممتاز بعد أن فاز بدوري أبطال أفريقيا، لتكون ثاني مرة يأخذ فيها النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقياـ، وتقام مباراة الأهلي والبنك الأهلي على ملعب الأهلي وي السلام.

ترتيب النادي الأهلي ونادي البنك الأهلي في الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز ثاني مركز من جدول الدوري المصري برصيد 51 نقطة أخذهم من لعب 23 مباراة في الدوري، حيث أن الأهلي قد فاز في 15 مباراة منهم وقام بالتعادل في 6 مباريات وخسر منهم مبارتين فقط، ويأتي النادي الأهلي خلف نادي الزمالك صاحب المركز الأول برصيد 61 نقطة، ويتبقى للنادي الأهلي أربع مباريات مؤجلة، بينما يحتل نادي البنك الأهلي المركز الخامس عشر من جدول الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة حصل عليها من لعب 26 مباراة في الدوري، حيث أن نادي البنك الأهلي فاز في 5 مباريات وتعادل في 10 مباريات وخسر 11 مباراة في الدوري.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك الأهلي هي قناة “أون تايم سبورت” المفتوحة على القمر الصناعي “نايل سات” القناة الناقلة الحصرية لمباريات الدوري المصري الممتاز، ويسبق المباراة أستوديو تحليلي.

غيابات النادي الأهلي

سوف يقوم النادي الأهلي بلعب مباراته اليوم بدون سته لاعبين وذلك بسبب أنهم مع المنتخب المصري في أولومبيات طوكيو، وذلك مع غياب لاعبين آخرين بسبب إصابتهم، وسيقوم المدير الفني للنادي الأهلي بعمل تشكيل به لاعبين لم يلعبوا مع النادي منذ فترة طويلة.

وبهذا نكون قد انتهينا من معرفة موعد مباراة الأهلي والبنك الأهلي اليوم والقنوات الناقلة لها.