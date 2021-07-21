نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة السعودية وكوت ديفوار أوليمبياد طوكيو 2020 والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة السعودية وكوت ديفوار في أوليمبياد طوكيو 2020 هي مباراة ينتظرها كافة جماهير كر القدم السعوية من كل حدب وصوب، حيث سيواجه المنتخب السعودي نظيره الإيفواري يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو من العام الحالي 2021، وذلك ضمن منافسات المجموعة الرابعة من منافسات أوليمبياد طوكيو 2020 والمقامة باليابان.

تاريخ مشاركة المنتخب السعودي في الأوليمبياد

وتعد مشاركة المنتخب السعودي في أوليمبياد طوكيو 2020 هي الثانية للأخضر السعودي، حيث سبق لمنتخب الأخضر السعودي المشاركة في مرة وحيدة في الأوليمبياد من قبل، وذلك في أوليمبياد أتلانتا والتي أقيمت في عام 1996.

وتحتضن مدينة طوكيو اليابانية دورة الألعاب الأوليمبية 2020 في الفترة مابين الثالث والعشرين من شهر يوليو الجاري، وحتى يوم الثامن من شهر أغسطس المقبل، حيث ستقام المنافسات في مختلف الألعاب.

مجموعة المنتخب السعودي في أوليمبياد طوكيو 2020

وكانت قرعة الأوليمبياد قد أوقعت المنتخب السعودي في المجموعة الرابعة بجانب منتخبات: البرازيل، وألمانيا، وكوت ديفوار، حيث تعد هذه المجموعة قوية للغاية، وسيبدأ المنتخب السعودي مشواره في الأوليمبياد باللعب ضد منتخب كوت ديفوار يوم الخميس الموافق الثاني والعشرين من شهر يوليو، ثم يواجه نظيره الألماني في الجولة الثانية في يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من الشهر الجاري، قبل أن يلعب الأخضر السعودي مع نظيره البرازيلي في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات هذه المجموعة يوم الأربعاء الموافق الثامن والعشرين من هذا الشهر.

موعد مباراة السعودية وكوت ديفوار

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية وكوت ديفوار في إطار منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة الرابعة الخاصة بمنافسات كرة القدم ببطولة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020 صباح يوم الخميس، حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشر والنصف صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت أبوظبي، العاشرة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وكوت ديفوار

وسيتم النقل الحي والمباشر لمباراة السعودية وكوت ديفوار عبر شبكة قنوات bein sports حيث سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة من خلال شاشة قناة bein sports Extra 1 على أن يتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة السعودية أمام كوت ديفوار في أوليمبياد طوكيو 2020 المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.