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انت الان تتابع تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورتس الناقلة لمباراة منتخب مصر الأولمبي ضد اسبانيا وموعد المباراة بتوقيت القاهرة والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - بعد عام من التأجيل بسبب تداعيات فيروس كورونا تنطلق منافسات دورة الألعاب الاوليمبية بطوكيو غدا الخميس الموافق الثاني والعشرون من يوليو لعام 2021، وتشارك مصر في هذه الدورة بأكبر جالية عربيه على مر التاريخ حيث تشارك مصر في عدد كبير من الألعاب الفردية والجماعية مثل تنس الطاولة وكرة القدم وغيرها.
ومع قرب انطلاق منافسات دورة الألعاب الاولمبية طوكيو 2020 تتجه أنظار كل محبي وعشاق الرياضة في مصر لفريق منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم بقيادة الكابتن شوقي غريب، حيث المنتظر أن يخوض أولى مبارياته غدا الخميس ضد منتخب اسبانيا، تابعونا في هذا الموضوع للتعرف على موعد أولى مباريات منتخب مصر الاولمبي غدا كما سنتناول بالتوضيح تردد القنوات الناقلة للمباراة. وتحديدا تردد قناة بي ان سبورتس المجانية والمشفرة.
موعد مباراة مصر واسبانيا في اولمبياد طوكيو
وقع منتخب مصر الاولمبي في المجموعة التي تضم كلا من منتخب اسبانيا والأرجنتين ومنتخب استراليا، ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر الاولمبي في أولى مبارياته مع منتخب اسبانيا يوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من يوليو الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة، ثم بعد ذلك يخوض المنتخب المصري مباراته ضد الأرجنتين وأخيرا ينهي مواجهات دور المجموعات بمباراة منتخب استراليا.
تردد قناة بي ان سبورتس الناقلة لمباراة مصر واسبانيا
تمتلك مجموعه قنوات بي ان سبورتس الحقوق الحصرية لنقل منافسات لعبه كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية في طوكيو، وقد أعلنت مجموعة قنوات بي ان سبورتس عن نقل المباراة الافتتاحية لمنتخب مصر الأولمبي عبر شاشة قناة بي ان سبورتس المفتوحة ويمكنكم استقبال ترددها من خلال البيانات التالية
|تردد القناة
|القمر الصناعي
|الترميز
|معامل التصويب
|11052
|نايل سات
|27500
|3/4
أما بالنسبة للمشتركين في باقة قنوات بي ان الرياضية فمن المقرر أن تنقل قناة bein sports 7 مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب اسبانيا غدا، ويمكنكم متابعينا استقبال تردد القناة من خلال البيانات التالية
|القناة
|القمر
|التردد
|معدل الترميز
|معامل التصحيح
|beIN SPORTS HD 7
|نايل سات
|12604 أفقي
|27500
|2/3
|سهيل سات
|11623 عامودي
|27500
|2/3
|يوتلسات 8 غرب
|12604 أفقي
|27500
|2/3
جدير بالذكر أن قناة بي ان سبورتس 7 غير متاحة إلا لمشتركي باقة قنوات بي ان وغير متاحة مجانا
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