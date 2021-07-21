نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sport HD لمشاهدة مباراة مصر وأسبانيا أولمبياد طوكيو 2020 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، زاد البحث مؤخرا في الوطن العربي وخاصة مصر عن تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة، وهذا لمتابعة مباراة مصر وإسبانيا القادمة في أولمبياد 2021 والمقامة في العاصمة اليابانية طوكيو هذا العام، وهذا بعدما أعلنت مجموعة قنوات بي إن القطرية عن بث مباراة مصر ضد أسبانيا عبر قناتها المفتوحة مجانا، فتابعوا معنا للتعرفوا على المزيد من التفاصيل.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة bein sport HD

ويريد الكثير من الأشخاص التعرف على تردد قناة بي ان سبورت الجديد على النايل سات، حيث إن القناة ستعرف مباراة منتخب مصر الأولومبي ضد نظيره الأسباني، وهذا من خلال شاشاتها وبجودة عالية HD مجانا، فتابعوا معنا لتتعرفوا على تردد القناة على النايل سات، وقد تحدثنا أيضا عن تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية 2021، فتابعوا معنا.

تردد قناة بي ان سبورت المفتوحة على النايل سات

ويمكنك متابعة bein sports المفتوحة على النايل سات بكل سهولة، وهذا بجودة عالية HD، وأيضا القناة تعمل على جودة SD وهذا لأصحاب الريسيفرات القديمة، وتردد القناة كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات Nilesat.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي أو H.

معدل الترميز: 27500.

طريقة تنزيل القناة على الريسيفر

ونتابع معكم طريقة تنزيل القناة على الريسيفر بكل سهولة، حيث إنه يمكنك تنزيل القناة بكل سهولة على معظم الريسيفرات، وهذا عن طريق اتباع الخطوات التالية، فتابعوا معنا:

اضغط على زر الإعدادات في الريموت settings.

بعدها في القائمة الظاهرة لك، اختر تركيب.

سيطلب منك ادخال كلمة المرور، اكتب 0000، ثم اضغط على موافق.

في القائمة الظاهرة أمامك اضغط على إعدادات الهوائي.

اختر القمر الصناعي نايل ساتNilesat.

ستنتقل إلى قائمة الترددات، ومنه اضغط على زر إضافة.

اكتب بيانات التردد (التردد – الاستقطاب -معدل الترميز – معامل التصحيح).

اضغط على موافق، ثم اضغط على زر الخروج exit.

ستظهر لك رسالة “حفظ التغييرات”، اضغط على موافق.

مباراة مصر وإسبانيا أولمبياد طوكيو 2020

وينتظر الكثير مباراة منتخب مصر ونظيره الأسباني الأولمبيين، حيث ستقام المباراة يوم الخميس الموافق 22/7/2021، وهذا في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة 9:30، فتابعوا معنا للمزيد من التفاصيل حول المباراة.