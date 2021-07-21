نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي القادمة بالدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة له في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة الأهلي القادمة بالدوري المصري ، يواجهه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نادي البنك الأهلي على استاد الأهلي بالسلام، في المباراة المؤجلة من الجولة 25 بالدوري المصري الممتاز، وتأتي المباراة بعد فوز النادي الأهلي بلقب بطل أفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، يدخل المارد الأحمر هذه المباراة محتلاً المركز الثاني بعدد 51 نقطة من 23 مباراة فقط بفارق 10 نقاط عن نادي الزمالك المحتل للمركز الأول، حيث سجل النادي الأهلي 47 هدف واستقبلت شباكه 17هدف، فاز في 15 مباراة وتعادل في 6 مباريات وخسر في مباراتين، وفي الجهة الأخرى يأتي فريق البنك الأهلي في المركز الخامس عشر بعدد 25 نقطة من 26 مباراة، ويأمل البنك الأهلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام بطل أفريقيا للهروب من شبح الهبوط للدرجة الثانية من الدوري المصري، والجدير بالذكر أن الأهلي قد تعادل مع فريق البنك الأهلي بالدور الأول بالتعادل السلبي.

فيما يلي سنتعرف على موعد مباراة النادي الأهلي القادمة بالدوري المصري والقنوات الناقلة للمباراة :

موعد مباراة النادي الأهلي القادمة

يسعى النادي الأهلي في المباراة القدامة في تحقيق الفوز للحاق بنادي الزمالك المحتل للمركز الأول بترتيب الدوري المصري.

حيث يلتقي المارد الأحمر بنادي البنك الأهلي على ملعب الأهلي بالسلام يوم الخميس الموافق 22/7/2021

في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار المباراة المؤجلة بينهما من الأسبوع الخامس والعشرين.

القنوات الناقلة للمباراة

تنتقل المباراة حصرياً في بث مباشر عبر قنوات اون تايم سبورتس، الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

أهم غيابات النادي الأهلي

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم طبيعة إصابة اللاعب حسين الشحات.

حيث أوضح أن الإصابة عبارة عن جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة، نتيجة تعرضه لكدمة قوية في مباراة نهائي أبطال أفريقيا.

وبذلك سيغيب عن المباراة القادمة للنادي الأهلي اللاعب حسين الشحات، ويستمر غيابه عن مران النادي في غضون 10 أيام.

وشهد المران تصعيد عدد من اللاعبين بقطاع الناشئين وهم:

احمد طارق سليمان، وفهد جمعة، وعبد الرحمن أشرف، ووليد مصطفي، وإبراهيم السيد.

وذلك لتعويض غياب القوام الأساسية بالنادي السداسي :

محمد الشناوي، اكرم توفيق، طاهر محمد طاهر، صلاح محسن، وناصر ماهر، واحمد رمضان بيكهام، وسبب غيابهم تواجدهم في مع المنتخب الأوليمبي في طوكيو.