نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة إحسان السعودية .. ينبوع العطاء والخير بتبرعات قاربت الـ مليار ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة إحسان السعودية منفذ آخر من منافذ الخير والعطاء في بلاد الحرمين الشريفين ، يمكن من خلاله تقديم مختلف أوجه الخدمات والمساعدات الخيرية للمحتاجين، عبر منصة سعودية رائدة تقوم على تنظيمات المساعدات وتوجيهها للمحتاجين، تعظيمًا للأجر والثواب لأصحاب العطاءات، وحلًا للعديد من المشكلات والأزمات.

وعبر نوافذ متعددة وأبواب متنوعة تطرح منصة احسان أوجه الخير والمساعدة، وخاصة مع حلول عيد الأضحى المبارك في هذه الأيام، حيث يبادر المسلمون في تقديم الأضاحي ولحومها، بالإضافة إلى كسوة العيد لفقراء المسلمين.

في السطور القليلة التالية، سنتعرف أكثر على المنصة الخيرية السعودية ، رؤيتها وأهدافها ومزاياها وطرق المشاركة فيها.

منصة إحسان السعودية .. معين الخير الدائم

على غرار منصة جود الإسكان السعودية ، والتي تهدف بالأساس إلى إيواء الفقراء في المجتمع السعودي، عبر توفير المسكن الملائم من خلال مساهمات مالية ناجحة، وبين الحين والآخر، تعرض المنصة عبر حسابها الرسمي على تويتر أحدث الإنجازات في هذا الجانب، ومنه جاءت فكرة تدشين منصة احسان الخيرية.

قبل أكثر من عام، وتحديدًا مع صدور الأمر السامي الملكي الذي حمل رقم 48019 بتاريخ 13 شعبان 1441 هـ الموافق لـ 7 أبريل 2020 م، جاء تدشين منظومة إحسان والتي تعمل على تحقيق الاستثمار الأمثل للبيانات وبيئة الذكاء الاصطناعي من أجل تعزيز أثر المشاريع التنموية والخدمية وتأمين استدامتها، خاصة مع تفشي جائحة كورونا في السعودية والعالم، ومع ترتب عليها من آثار اجتماعية واقتصادية عدة.

وتقوم المنظومة الخيرية بتحقيق ذلك، عبر تقديم الحلول التقنية المتطورة، وتحقيق شراكات فاعلة وناجحة مع القطاعات الخاصة والحكومية وتلك غير الربحة، بغية تعزيز الدور الريادي للمملكة العربية السعودية في الأعمال الخيرية والتنموية، مع رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الإجمالي الخاص بالناتج المحلي السعودي، دعمًا للرؤية التنموية الطموحة المعروفة اختصارًا بـ رؤية 2030 .

أهداف منصة إحسان

وضعت منصة الخير والعطاء السعودية لنفسها جملة من الأهداف، ترمي لتحقيقها خلال الفترة المقبلة، شملت ما يلي:

تمكين القطاع غير الربحي والتنموي من المشاركة في الأعمال الخيرية وتعظيم أثره.

تعزيز قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني لمختلف أفراد المجتمع السعودي.

تحقيق التكامل مع مختلف الجهات الحكومية في المملكة وتعظيم المنافع.

تفعيل دور المسؤولية المجتمعية عبر المشاركة مع القطاع الخاص.

رفع مستويات الثقة والشفافية في مجال العمل الخيري والتنموي.

المزايا ومجالات الخدمات

من بين عديد المزايا التي توفرها إحسان نستعرضها ما يلي:

سهولة التبرع من أي مكان وفي أي وقت عبر منصة إلكترونية متطورة وبسيطة.

يعد التنوع في مجالات التبرع من أبرز مزايا المنصة التي تغطي من خلالها الكثير من جوانب العمل الخيري.

تمتاز المنظومة الخيرية أيضًا باتباع أعلى معايير الشفافية في كافة الممارسات والأنشطة المالية والإدارية.

وفي الإطار السابق أيضًا، تعتني المنصة بالمتبرعين لديها عبر تزويدهم بتقارير تبرز آثار التبرعات التي يقدمونها.

تضمن المنصة أيضًا للمتبرعين والمستقبلين أمان البيانات والمعلومات الخاصة بهم.

ومن أهم المميزات أيضًا السرعة في إيصال التبرعات للمستحقين فيما يُعرف بـ خاصية التبرع السريع.

هذا، وتتنوع وتتعدد مجالات التبرع من خلال منصة إحسان، حيث تشمل المجالات التعليمية والاجتماعية والصحية، إضافة للمجالين الإغاثي والبيئي، علاوة على الجانبين الاقتصادي والتقني.

كيفية التبرع عبر المنصة الخيرية

طرحت الهيئة الخيرية السعودية، العديد من الوسائل للتبرع، وتحت شعار الآية الكريمة من سورة البقرة: “مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً”، بينت إمكانية التبرع إلى منصة إحسان من خلال الرسائل النصية من خلال الرقم 5005 ، والمتاح على شبكات زين وموبايلي وSTC وVirgin.

كما وضعت المنصة ما يشبه الباقات للتبرع، ما بين التبرع اليومي بحد أدنى 40 هللة بالضغط على رقم 1 أو التبرع بـ 1 ريال يوميًا بالضغط على رقم 2 كما هو مرفق بالصور.

كما يمكن تقديم التبرعات لمرة واحدة بباقات تبدأ من 10 ريال أو 20 ريال وحتى 30 ريال.

كما أتاحت المنصة الوطنية للعمل الخيري السعودي عبر نافذة منبثقة في يمين الشاشة على موقعها الرسمي إمكانية التبرع عبر الكروت الائتمانية الذكية، من خلال مدى أو ماستر كارد أو فيزا أو حتى خدمة apple pay .

وعبر كروت الائتمان يمكن دعم الفرص العامة أو فُرجت (الخاصة بالغارمين من السجناء) بباقات يختارها المتبرع، تتراوح كما في الصورة ما بين 10 إلى 50 وإلى 100 ريال سعودي.

وعبر المنصة أيضًا، مُتاح المشاركة في دعم مختلف مجالات التبرع والعمل الخير مثل المشاريع والإغاثة وفُرجت، كما يمكن دراسة كل حالة بشكل منفصل، على أن يمكن التعرف على المشاريع المكتملة، والأخرى التي تبدأ، وتلك التي بلغت حدًا معينًا ويتبقى لها بعض المساهمات للاكتمال كما هو موضح بالصور التالية:

كما يمكن استكشاف وسائل أخرى للتبرع من خلال الاتصال المباشر على الرقم الهاتفي: 8001247000

آخر أخبار المنصة الوطنية للعمل الخيري

مع حلول عيد الأضحى المبارك، والتي تعد فرصة أخرى بعد شهر رمضان المبارك لتقديم مختلف أوجه الخير والعطاء، حرصت منصه احسان السعوديه على إطلاع المتبرعين والمستفيدين وبكل شفافية على آخر وأهم أخبارها، والتي نتناولها من خلال التغريدات المتتابعة التالية:

الخاتمة

استعرضنا في السطور السابقة، تعريفًا لـ منصة إحسان السعودية وأهدافها ومزاياها، وكيفية التبرع في المنصة الوطنية الرائدة في مجال العمل الخيري والتنموي في بلاد الحرمين، واختتمنا بآخر الأخبار التي أعلنت عنها المنظومة الخيرية عن أبرز إنجازاتها من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”.