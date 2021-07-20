مباريات المنتخب الأوليمبي بطوكيو 2020 ومواعيدها تعرف عليها

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محمد سياف - ابو ظبي - مباريات المنتخب الأوليمبي بطوكيو ، ومواعيدها، هو ما يشغل بال الكثير، ليس فقط من المصريين، بل أيضا من محبي ومتابعي المنتخب المصري، بجميع الدول العربية، وقد تزامن البحث، والسؤال عن، أوقات المباريات، مع اقتراب بدء بطولة أولمبياد طوكيو 2020، تلك المقرر لها، أن تبدأ في الثالث والعشرين، من هذا الشهر: شهر يوليو، بما يعني أنه يفصلنا فقط ثلاثة أيام، عن بداية واحدة من أكبر البطولات، على مستوى العالم. جدير بالذكر، أنه سيتم نقل فعاليات أوليمبياد طوكيو 2020، بما في ذلك لقاءات منتخب مصر لكرة القدم، عبر قنوات Bein Sports. فتعرفوا على لقاءات منتخب مصر الأوليمبي بطوكيو، وكذلك مواعيدها، عبر السطور القادمة، من هذه المقالة، المقدمة من موقعنا: موقع مصر فايف الإخباري.

مباريات المنتخب الأوليمبي بطوكيو:

جاءت لقاءات المنتخب المصري، بدور المجموعات، لدورة أولمبياد طوكيو 2020، في إطار مجموعة المنتخب (المجموعة الخامسة)، كالاتي:

ستلعب مصر في أولى مبارياتها، بدوري المجموعات، بالبطولة الأوليمبية، ضد منتخب الماتادور (المنتخب الإسباني). أما المباراة الثانية، للمنتخب المصري بطوكيو 2020، فسيتواجه فيه المنتخب المصري، مع المنتخب الأرجنتيني. أما المباراة الثالثة، والأخيرة، في دور المجموعات، فسيتواجه فيها منتخب مصر الأولمبي، مع منتخب استراليا.

مواعيد مباريات المنتخب بدور المجموعات:

تأتي مواعيد، المباريات الثلاث الأولى للمنتخب الأوليمبي بطوكيو، في دور المجموعات، كالاتي: