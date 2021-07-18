اختتام بطولة أشبال المراكز الصيفية بصنعاء

اختتام بطولة أشبال المراكز الصيفية بصنعاءاختتمت اليوم بطولة كرة القدم لناشئي وبراعم المراكز الصيفية بأمانة العاصمة، نظمتها اللجنة الفرعية للمدارس الصيفية بإشراف مكتبي التربية والشباب والرياضة بالأمانة.

شارك في البطولة التي استمرت 15 يوما 64 فريقا مثلوا المراكز الصيفية في كافة مديريات أمانة العاصمة.

وجرت منافسات البطولة على مرحلتين الأولى تصفيات على مستوى المديريات والتي أسفرت عن تأهل فريقين من كل مديرية إلى المرحلة النهائية التي جرت منافساتها بنظام خروج المغلوب.

وشهد اليوم الختامي للبطولة بحضور مدير مكتب التربية بأمانة العاصمة رئيس اللجنة الفرعية للمراكز الصيفية زياد الرفيق, إقامة المباراتين النهائيتين لفئتي الأشبال والبراعم وأسفرتا عن تتويج فريق آزال لقب الأشبال بفوزه على التحرير برباعية لهدف, فيما أحرز الوحدة لقب البراعم إثر تغلبه على شعوب بنفس النتيجة.

وفي الاختتام أشار مدير مكتب الشباب والرياضة بالأمانة عبدالله عبيد إلى نجاح البطولة وتميز أنشطه وفعاليات المراكز الصيفية لهذا العام والتي ساهمت في تنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم في مختلف المجالات.

واعتبر استمرار إقامه مثل هذه الأنشطة عامل مهم في غرس معاني وقيم الإخاء وتعزيز الهوية الإيمانية والصمود في وجه العدوان.

كلمة الطلاب المشاركين أشادت بجهود القائمين على المراكز والمدارس الصيفية التي كان لها أثر كبير في تحصين الشباب والنشء من مخاطر الانحراف والأفكار الهدامة, وبناء عقولهم وأبدانهم من خلال أنشطتها المختلفة ومنها الرياضية.

وعقب المنافسات النهائية كرم مديرا مكتبي التربية والتعليم والشباب والرياضة بالأمانة ومعهما مشرف مديرية الوحدة القاضي عبدالله الظرافي ونائب مدير مكتب الشباب محمد أبو عسكر والمشرف الفني للبطولة أمين القهالي, فريقا آزال والوحدة بكأسي البطولة والميداليات الذهبية والفضية.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد تم تكريم فريقي أشبال بني الحارث و براعم السبعين بجائزتي الفريق المثالي, والمدرب مازن القيز بجائزة المدرب المثالي والجهات والمتعاونين والمساهمين في تنظيم وإنجاح البطولة.