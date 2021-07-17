تردد قناة bein sports والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب محمد الخامس بالمغرب دون حضور علني بفضل تداعيات انتشار فيروس كورونا داخل العال، تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الترجي التونسي والفوز ذهابًا وإيابًا في واحدة من أهم المواجهات الكلاسيكية داخل القارة الأفريقية.

نهائي دوري أبطال أفريقيا

وفاز الأهلي داخل العاصمة تونس بنتيجة 1-0، كما فاز في مباراة الإياب 3-0، وتأهل كايزر تشيفز الجنوب أفريقي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربي حيث فاز بمباراة الإياب بالمغرب بهدف دون رد وتعادل ضمن مباراة الإياب بجنوب إفريقيا بدون أهداف.

القنوات التي تبث مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا 2021

تبث شبكة beIN Sport مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ضمن نهائي دوري أبطال إفريقيا على قنواتها حصريًا داخل المنطقة العربية، من المقرر بث مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ضمن نهائي CAF دوري الأبطال على قنوات beIN Sports HD 4 و beIN Sports و 1 HD Premium.

البث المباشر لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

تُذاع مباراة الأهلي وكايزر تشيفز ضمن نهائي CAF دوري الأبطال على قنوات beIN Sports HD 4 وbeIN Sports1 HD Premium وإليكم موعد مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة.

تردد قناة bein sports والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي