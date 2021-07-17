القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز تحتل مكانة كبيرة في البحث وذلك مع اقتراب موعد المباراة التي يواجه فيها الأهلي غريمه كايزر تشيفز في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد أن استطاع الأهلي الفوز على منافسه نادي الترجي التونسي، وحقق الفوز الساحق على غريمه فى مباراة الذهاب والعودة فى أحد أهم المواجهات القوية في القارة الأفريقية السمراء، حيث فاز عليه بهدف مقابل لا شئ لصالح الأهلى، كما حقق فوز عليه فى مباراة العودة على أرض تونس بثلاث أهداف نظيفة لصالح النادي الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

يستطيع كل عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم متابعة مباراة الأهلى وكايزر تشيفز فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، وذلك عبر مجموعة قنوات bein sport، حيث استطاعت شبكة قنوات bein sport تقديم مباريات كثيرة خلال الفترة الماضية بشكل حصرى فى المنطقة العربية، وقررت إدارة شبكة قنوات bein sport أن يتم تقديم مباراة الأهلى وكايزر تشيفز على قناة Bein sport HD4 وBein sport HD1 premium.

تردد قناة بين سبورت

اسم القناة: Bein sport HD1 .

القمر الصناعي: النايل سات .

تردد القناة: 11548.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ 27500.

ولقد تم إقرار المباراة بدون جمهور نظرا لما سببته جائحة كورونا المنتشرة والإلتزام بالتباعد الإجتماعى للحد من انتشار الفيروس.

كايزر تشيفز

يذكر أن نادي كايزر تشيفز قد تأهل للمباراة مع الأهلي بعد تحقيقه الفوز على نادي الوداد المغربي حيث حقق الفوز عليه فى مباراة الذهاب بنتيجة هدف لصالح كايزر تشيفز مقابل لاشئ للوداد المغربي، وفى مباراة العودة كانت النتيجة التعادل لكل من الناديين حيث لم يتم تحقيق أي فوز والخروج من المباراة بشباك نظيفة لكل من الناديين، ويترقب الجمهور المباراة القادمة ويبحثون عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز كي يستطيعوا متابعتها.