القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال افريقيا

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عمر شويل - جدة القنوات المفتوحة الناقلة مجاناً لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز وهي المباراة النهائية في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وقد قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن تقام هذه المباراة في دولة المغرب علي ملعب استاد مركب محمد الخامس، كما تقرر إقامتها بدون حضور جمهور الأهلي يلعب مباراة النهائي للعام الثاني علي التوالي، حيث حقق الأهلي البطولة العام الماضي علي حساب غريمه الزمالك، وقد استطاع الفريق الاحمر تجاوز عقبة فريق صنداونز بطل جنوب أفريقيا في دور الثمانية، بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراتي الذهاب والإياب وفي نصف نهائي البطولة فاز الأهلي علي الترجي التونسي بأربعة أهداف نظيفة كما استطاع فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا تخطي فريق سيمبا التنزاني في ربع النهائي كما فاز علي الوداد المغربي في قبل نهائي البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

من المقرر أن يتم نقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال افريقيا حصرياً عبر قنوات BEIN Sport حيث أكدت ادارة قنوات بي ان سبورة الرياضية القطرية أنه سيتم نقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز على قنوات beIN Sports HD 4 وأيضا عبر قناة beIN Sports1 HD Premium، وسيكون هناك استديو تحليل قبل بداية المباراة النهائية كما سيعلق عليق المعلق المصري علي محمد علي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز