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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز نهائي افريقيا 2021 Caf Champions في المقال التالي
عمر شويل - جدة تتابعون تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز ضمن منافسات نهائي دوري ابطال افريقيا الجاري، فما هي إلا مدة قصيرة حتي تبدأ مباراة الأهلي وكايزر التي يترقبها عشاق الساحرة المستديرة في كافة انحاء الوطن العربي وشمال افريقيا وخصوصا موطن المارد الأحمر مصر، ويترقب مشجعي الأهلي المصري اخبار الاهلي قبل مباراة نهائي افريقيا المرتقبة، وسنوافيكم بكافة التفاصيل عن اللقاء بالإضافة إلي تردد القنوات الناقلة لنهائي افريقيا 2021 والتشكيل المتوقع فتابعونا.
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز
تقوم عدة قنوات رياضية بعرض مباراة نهائي افريقيا علي شاشاتها بشكل مجاني للمشجعين والمشجعات ممن يمكنكم استقبال الاقمار الصناعية الخاصة بالقنوات، وسنوافيكم بأسماء القنوات المفتوحة الناقلة للقاء المرتقب بين الفريقين في نهائي دوري ابطال افريقيا، هذا وبالإضافة إلي كافة بيانات تنزيل القنوات.
موعد مباراة الأهلي وكايزر
تقام المباراة يوم السبت 17 يوليو في تمام الساعة:
- 7:00 م بتوقيت غرينيتش.
- 8:00 م بتوقيت تونس.
- 8:00 م بتوقيت المغرب.
- 8:00 م بتوقيت الجزائر.
- 9:00 م بتوقيت القاهرة.
- 9:00 م بتوقيت السودان.
- 9:00 م بتوقيت ليبيا.
- 10:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية.
- 10:00 م بتوقيت العراق.
- 10:00 م بتوقيت سوريا.
- 11:00 م بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
- 11:00 م بتوقيت سلطنة عمان.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر شيفز
قامت مجموعة قنوات بي ان سبورت بالحصول علي حقوق بث جميع مباريات دوري ابطال افريقيا بداية من دورالمجموعات وحتي النهائي، ويتم عرض مباراة الأهلي اليوم علي شاشات قناة بي ان سبورت 4 الرياضية beIN Sport HD 4 وعلي قناة بي ان سبورت بريميوم الاولي، ويمكنكم معرفة تردد بي ان سبورت 4 من خلال الرابط الخاص بموقعنا ثقفني.
مع شوبير
تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي اليوم
تردد قناة ORTB في بنين، على القمر الصناعي Eutelsat 16 E، تردد 11804، ترميز 30000، أفقي، وعلى القمر الصناعي Eutelsat 9 E، تردد 11881، ترميز 27500، عمودي.
|القناة
|القمر الصناعي
|التردد
|الاستقطاب
|الترميز
|تردد قناة CRTV
|ياه سات
|124273
|افقي H
|30000
|تردد قناة CRTV
|يوتلسات 9 شرق
|12883
|افقي H
|27500
|تردد قناة ORTB
|يوتلسات 16 شرق
|11804
|افقي H
|30000
|تردد قناة ORTB
|يوتلسات 9 شرق
|11881
|عمودي V
|27500
تشكيل الأهلي امام كايزر تشيفز
- حارس المرمي: محمد الشناوي.
- خط الدفاع: أيمن أشرف، أكرم توفيق، علي معلول، بدر بانون.
- خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، حمدي فتحي.
- خط الوسط الهجومي: طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة، حسين الشحات.
- خط الهجوم: محمد شريف.
نتيجة مباراة الأهلي وكايزر
تابعونا علي موقعنا المميز ثقفني لمعرفة نتيجة مباراة الأهلي وكايزر فور الإعلان عنها رسميا بعد انتهاء ال90 دقيقة الاساسيين والوقت بدل الضائع، كما نعرض لكم ملخص المباراة ولا ننسي احصائيات المباراة بالكامل علي موقعنا ثقفني فتابعونا.
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