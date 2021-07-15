برشلونة يقرر الإبقاء على ديمبلي الموسم المقبل

برشلونة يقرر الإبقاء على ديمبلي الموسم المقبلرجحت تقارير صحفية بقاء الفرنسي عثمان ديمبلي لاعب برشلونة الاسباني في النادي الكتالوني خلال الموسم المقبل وتأجيل التفكير في رحيله عن صفوف البارسا بالرغم من غيابه للإصابة لفترة طويلة.

ويستعد نادي برشلونة لخوض منافسات بطولة الدوري الاسباني التي ستنطلق الشهر المقبل بحثاً عن تحقيق اللقب الغائب لصالح فريق أتلتيكو مدريد.

وينتهي عقد ديمبلي مع نادي برشلونة نهاية الموسم المقبل، وتعمل الادارة الكتالونية على تمديد عقده منذ فترة.

ووفقاً لصحيفة "ESPN" العالمية، فإن ادارة برشلونة استقرت للإبقاء على عثمان ديمبلي في الموسم المقبل خاصة بعد تعرضه للاصابة مع منتخب بلاده.

وأضافت الصحيفة، أن تراجع نادي برشلونة عن قرار بيع ديمبلي في الميركاتو الصيفي الحالي نظرا لانخفاض قيمته السوقية بعد تعرضه للاصابة مع فرنسا في بطولة أمم أوروبا.

وأعلن برشلونة عبر موقعه الرسمي عن إصابة ديمبلي في وتر العضلة ذات الرأسين في ركبته اليمنى، وهو الأمر الذي يتطلب تدخلًا جراحيًا.

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، أن لوائح الفيفا الذي تم تعديلها وتحديثها في منتصف عام 2019، تنص على تقديم تعويضات للأندية في حالات الإصابة خلال المشاركات في البطولات الدولية.

وأضافت على وجه التحديد، تنص اللوائح على تعويض قدره 20548 يورو في اليوم بحد أقصى عام واحد، للفرق التي أصيب لاعبوها أثناء استدعائهم مع منتخبهم الوطني للعب المباريات المدرجة في التقويم الدولي بين 1 يناير حتى 22 ديسمبر.

وتؤكد اللوائح أنه يتم صرفه تلك الأموال عندما تكون الإصابة تزيد عن 28 يومًا.

(اليوم السابع)

