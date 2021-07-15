نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز، يبحث الكثير من عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي عن كل ما يتعلق بمبارة الأهلي المصري القادمة ضد فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، حيث ينتظر ملايين الأشخاص وخاصة جماهير الأهلي المصري الكبير المباراة بكل حماس، وسنتابع معكم تردد القنوات المفتوحة التي ستنقل المباراة، فتابعوا معنا.

موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

ويتساءل الكثير من الأشخاص عن موعد نهائي دوري أبطال أفريقيا لعام 2021 بين النادي الأهلي المصري وكايزر تشيفز، حيث ينتظر هذه المباراة الملايين حول العالم، وخاصة في الوطن العربي، حيث يتمنى الكثيرمن المشجعين فوز الأهلي بهذه المباراة وتحقيق العاشرة، وستذاع المبارة في المواعيد التالية:

يوم السبت الموافق 17 يوليو 2021.

مصر: الساعة التاسعة مساء 9:00 بتوقيت القاهرة.

السعودية: الساعة العاشرة مساء 9:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الإمارات: الساعة الحادية عشرة مساء 11:00 بتوقيت أبو ظبي.

المغرب: الساعة الثامنة 8:00 مساء بتوقيت الدار البيضاء.

تونس: الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة التونسية.

الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينتش GMT.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز

وستنقل مباراة الأهلي وكايزر تشيفز بشكل رسمي على النايل سات في قناة بي إن سبورت beIN Sport HD 4 وأيضا على قناة بي إن سبورت beIN Sport HD 1، وستنقل المباراة بتعليق المعلق الرياضي المصري محمد علي، وستقام المباراة في المغرب على استاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

تردد القنوات المجانية الناقلة لنهائي دوري أبطال أفريقيا 2021

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وكايزر تشيفز، كما وإنه يوجد عدة قنوات ستقوم بنقل نهائي أفريقا 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز على شاشاتها بشكل مجاني، والتي سنتعرف عليها في السطور القادمة، وهذه القنوات ستنقل المباراة بشكل، فتابع معنا للتعرف عليها:

قناة CRTV

وستنقل مباراة crtv الكاميرونية النهائي بشكل مجاني، والتي ترددها كالآتي:

القمر الصناعي: Eutelasat 9 E.

التردد: 12883.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

قناة ORTB

وأيضا ستنقل المباراة بشكل مجاني على قناة ORTB في دولة بنين، وهذا على التردد التالي:

القمر الصناعي: Eutelsat 16 E.

التردد: 11804.

معدل الترميز: 30000.

الاستقطاب: أفقي H.

تردد قناة RTB

وأيضا ستنقل القناة ببوركينا فاسو المباراة، وترددها كالآتي:

القمر الصناعي: Eutelsat 16 E.

التردد: 10804.

معدل الترميز: 29000.

الاستقطاب: عمودي V.

وستحتاج لتنزيل هذه القنوات على الريسيفر الخاص بك توجيه طبق الأقمار الصناعي (الدش) باتجاه الأقمار الصناعية المذكورة، وستحتاج لمساعدة فني متخصص في هذا الأمر.