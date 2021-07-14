لجنة انتخابات القدم تعلن القائمة النهائية للمترشحين

ضمت 28 مترشحا

تغطية ــ ليلى بنت خلفان الرجيبية :

أعلنت أمس لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة القدم القائمة النهائية للمترشحين لانتخابات اتحاد الكرة للفترة من 2021 / 2025 وذلك بقاعةالمؤتمرات باستاد السيب الرياضي والذي يعد المؤتمر الصحفي الاول للجنة منذ تشكيلها وقد ترأس المؤتمر الصحفي رئيس لجنة الانتخابات وبحضور عدد من الاعلاميين والصحفيين من وسائل الاعلام المختلفة .

وبعد غلق ملفات الترشح للعضويات المختلفة بالاتحاد العماني لكرة القدم من قبل لجنة الانتخابات والتي احتوت على 28 طلبا من المترشحين، قامت اللجنة المكلفة باعتماد كافة الاسماء المتقدمة بما تناسب مع الشروط واللوائح، حيث قامت اللجنة باستلام 27 طلبا من المترشحين باليد وطلبا الكترونيا وحيدا، حيث جاء الترشح لمنصب رئيس مجلس الادارة 3 اسماء كما سيتنافس على منصب نائب الرئيس مرشحان، كما سيكون التنافس على عضو المقعد النسائي مترشحتان، فيما يتنافس على منصب عضو مجلس الادارة 21 مترشحا وقد تم قبول جميع هذه الطلبات على ضوء المستندات المقدمة من المترشحين .

اسماء المترشحين في القائمة النهائية

وسوف يتنافس على منصب رئيس مجلس الادارة كل من : سالم بن سعيد الوهيبي الرئيس الحالي للاتحاد العماني لكرة القدم (نادي مسقط) بالاضافة الى الدكتور جاسم الشكيلي (نادي النهضة) والدكتور عبدالحكيم الغيلاني (نادي الوحدة) كما جاء التنافس على منصب نائب رئيس الاتحاد اثنان هما الدكتور خالد الغيلاني من (نادي صور) ومحسن بن حمد بن علي المسروري (نادي جعلان) كما اعلن رئيس لجنة الانتخابات عن عدد العضويات النسائية والتي بلغت مترشحتين فاطمة بنت إبراهيم بن سالمين الفزارية من (نادي صحم) والمكرمة لجينة بنت محسن درويش الزعابية من نادي (أهلي سداب) كون المعقد النسائي هذه المرة إلزاميا لكافة الاتحادات الرياضية. وقد تقدم لمنصب عضو مجلس الإدارة عدد من الاسماء وقد اغلق ملف الترشيحات بتسجيل كل من : إبراهيم بن مبارك بن سعيد العلوي من (نادي الطليعة) وابراهيم بن مبارك الحوسني من (نادي صحم) وابراهيم مراد بن إبراهيم البلوشي من (نادي صحار) والمهندس احمد عبد القادر الحداد من (نادي ظفار) وأحمد بن عبدالله الخنجي من (أهلي سداب) وأحمد بن علي بن عبدالله السليماني من (نادي البشائر) وحمود بن بخيت العطابي من (نادي بهلاء) وخالد بن سالم بن مبارك المديلوي من (نادي مجيس) وخالد بن سعيد المظفر من (نادي السيب) وخميس بن حماد القطيطي من (نادي الخابورة ) وداود بن سالم بن خميس آل جمعة من (نادي عمان) والدكتور سعود بن عامر بن علي المرهوبي من (نادي الكامل والوافي) وعبدالعزيز بن موسى الخروصي من (نادي فنجاء) وعبدالعزيز بن نصيب العريمي من (نادي ينقل) وعبدالله بن علي الكمزاري من (نادي خصب) وعبدالله بن محسن بن حمدان الجابري من (نادي سمائل) وعلي بن محمد بن عباس العجمي من (نادي النصر) وقتيبة بن سعيد بن محمد الغيلاني من (نادي العروبة) وماجد بن خلفان الصالحي من (نادي السويق) ومحمد بن سلوم الشكيلي من (نادي الاتفاق) وناصر بن سالم الهدابي من (نادي المصنعة).

مهام اللجنة فـي الفترة القادمة

كما طرح رئيس لجنة الانتخابات المهام التي ستقوم بها اللجنة خلال الفترة القادمة؛ أولها التمهيد لعقد اجتماع الجمعية العمومية ومقررا عقده يوم السبت الموافق 28 شهر اغسطس القادم 2021 لاجراء الانتخابات للدورة الانتخابية القادمة 2021/2025 التنسيق مع المختصين في الامانة العامة لاستيفاء كافة المتطلبات القانونية لانعقاد الجمعية العمومية من حيث توجيه ونشر واعلان الدعوة في الصحف المحلية وفقا لمتطلبات المادة 31 من النظام الاساسي للاتحاد واعداد بطاقات الاقتراع بالتنسيق مع الامانة العامة وغيرها من المهام وللجنة العديد من المهام يتوجب عليها القيام بها خلال الجمعية العمومية في الانتخابات منها على سيبل المثال : التحقق من هوية الناخبين من قبل الاندية ومراقبة الاجراءات الانتخابية مع انعقاد الجمعية العمومية وعرض بطاقات الاقتراع واتخاذ القرارات المتعلقة بصحة او بطلان بطاقات الاقتراع اتخاذ القرار النهائي بشأن المسائل المتعلقة بالاجراءات الانتخابية التي تتم خلال الجمعية العمومية وصولا إلى الاعلان النهائي للقائمة الرسمية واهم ما يميز التصويت في هذه الدورة عن غيرها من الدورات الانتخابية السابقة وجود مقعد للمرأة في مجلس الادارة و وجوب حصول المرشح على منصب الرئيس أو نائب الرئيس على نسبة 50% في المائة زائد واحد حتى في حالة وجود مرشح واحد و عدم اشتراط حصول المرشح على منصب عضو مجلس الادارة على نسبة 50 زائد واحد من الجولة الانتخابية الاولى وعليه سوف يفوز المرشحون الحاصلون على أعلى الاصوات في الجولة الأولى .