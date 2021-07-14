روما الايطالي يتعاقد مع الحارس البرتغالي روي باتريسيو

ضم نادي روما رسمياً الحارس البرتغالي الدولي روي باتريسيو (33 عاماً) قادماً من وولفرهامبتون واندررز، بعقد يمتد حتى 30 يونيو 2024. وأصبح الحارس، الذي توج بطلاً لكأس اليورو 2016 مع البرتغال، أول صفقة يبرمها فريق روما تحت إمرة مدربه الجديد، البرتغالي أيضاً جوزيه مورينيو.

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