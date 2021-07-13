ذي يزن بن هيثم يوجه بتقديم الدعم للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لاستكمال مشواره فـي مختلف الاستحقاقات القادمة

استعرض خلاله برامج الاتحاد للمرحلة القادمة

تفريغ تام للاعبي المنتخب والأجهزة الفنية والإدارية بدءا من يوليو وحتى مارس 2022

تشكيل لجنة من عدة جهات لتهيئة كافة الظروف لاستضافة مباريات التصفيات بالصورة المطلوبة

بعثة منتخبنا تغادر إلى صربيا 25 يوليو الحالي و «4» مباريات ودية مع الأندية الصربية

ثمن الاتحاد العماني لكرة القدم توجيهات صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب بتقديم الدعم والمتطلبات المادية والتسهيلات اللوجستية للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم لاستكمال مشواره في مختلف الاستحقاقات الرياضية الهامة وهي المرحلة النهائية للأدوار كأس العالم 2022 والوصول لكأس آسيا 2023 والمشاركة في كأس العرب.

كما يؤكد الاتحاد بأن هذا الدعم سيكون ـ بلا شك عاملا ايجابياً في مسيرة المنتخب وهو يأتي تسخيراً للجهود من أجل تحفيز لاعبي المنتخب الوطني والجهاز الإداري والفني وحفز هممهم وتشجيعهم على بذل قصارى الجهود لتحقيق أفضل النتائج نحو مواكبة تلك الاستحقاقات المهمة وتحقيق التطلعات المنشودة.

كما أن دعم صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب هو تأكيد على حرص سموه على الوقوف إلى جانب المنتخب الوطني وتهيئة الأجواء المثالية لتحقيق إنجاز رياضي للسلطنة. وبهذه المناسبة، يتوجه الاتحاد العماني لكرة القدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب على اهتمام سموه الكريم ودعمه للاتحاد عامة والمنتحب الوطني على وجه الخصوص، مؤكدين لسموه حرص اللاعبين والجهاز الفني على حسن الاستعداد وتسلحهم بمبادئ الواجب والمسؤولية التي يمثلها الانتماء للمنتخب الوطني آملين أن يكون المنتخب الوطني في مستوى التطلعات والطموحات.

متابعة ـ صالح البارحي:

■ ■ عقد الاتحاد العماني لكرة القدم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر أمس بقاعة المؤتمرات باستاد السيب مؤتمرا صحفيا موسعا للحديث عن كافة أنشطة وبرامج الاتحاد في المرحلة القادمة، وقد تضمن المؤتمر الذي استمر لمدة ساعة كاملة استعراض مسيرة المنتخب الأول وما ينتظره من استحقاقات هامة واستعداداته للمرحلة القادمة، بجانب المنتخب الأولمبي ، ومنتخب كرة القدم الشاطئية، والمسابقات المحلية للموسم الكروي 2021/2022 ، وحلقات العمل التي ستنظم في الفترة القادمة ، والدورات التدريبية ، والحكام .أدار المؤتمر فهد بن عبدالله الرئيسي الأمين العام المدير التنفيذي بالاتحاد العماني لكرة القدم، بحضور عدد من المعنيين بالاتحاد ووسائل الإعلام المختلفة كذلك .■ ■

شكر وتقدير

في البداية ، ثمن فهد الرئيسي الأمين العام المدير التنفيذي دعم صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب لدعمه لمتابعة تنفيذ برامج المنتخب الوطني الاول وتذليل جميع الصعوبات والتحديات التي تواجه سير هذا الاعداد وهذا ليس بغريب على سموه والعاملين بالوزارة بدعم الاتحاد العماني لكرة القدم ومناشطه وفي المقدمة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم .

كما أكد الرئيسي الموافقة على تفريغ لاعبي المنتخب الوطني الأول والاجهزة الادارية والفنية طيلة فترة التصفيات ابتداء من شهر يوليو الحالي وحتى شهر مارس 2022م ، وهي الفترة التي سيخوض فيها المنتخب العديد من المنافسات الرياضية والاستحقاقات بدءا من تصفيات كأس العالم بالدور الحاسم وكأس العرب وبطولة خليجي 25 والمباريات المتبقية من تصفيات المونديال في العام القادم، والآن أصبح جميع اللاعبين تركيزهم الكبير على الإعداد ، كما تم تشكيل لجنة منظمة للاستضافة وهي لجنة مكونة من العاملين بالاتحاد والاجهزة الادارية بالاتحاد بالإضافة عن ممثلي من وزارة الثقافة والرياضة والشباب ومدير مجمع السلطان قابوس الرياضي وممثل عن وزارة الصحة وممثل عن شرطة عمان السلطانية وممثل عن وزارة الإعلام وممثل عن الشركة العمانية لإدارة المطارات وممثل عن شركة النقل الوطنية العمانية (مواصلات) ، وذلك للقيام بجميع الاجراءات الضرورية والاساسية الواردة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم فيما يخص الاستضافة وتأمين جميع الجوانب التنظيمية بهذا الجانب حسب الاجراءات المتبعة ، وهو ما يؤكد التزام السلطنة باستضافة المنتخبات في مجموعتنا بتصفيات المونديال .

واضاف الرئيسي بأنه عقد اجتماعا خلال الاسبوع الماضي عبر الاتصال المرئي مع الاتحاد الآسيوي وتم خلاله التأكيد على تأمين جميع المستلزمات الاولية لإقامة المباريات ، وفيما يخص الامور التجارية والتنظيمية الاخرى ، أما تطبيق تقنية الـ (فار) فسيتكفل الاتحاد الآسيوي بجميع المستلزمات لتطبيق التقنية بملاعبنا، من حيث جاهزية مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وهو الملعب الذي سيحتضن مبارياتنا بالتصفيات، وتبقى مسائل تجهيز الاطقم التي ستقوم بعملية التنفيذ من خلال الاتحاد الآسيوي .

كما أكد الرئيسي على أن الاتحاد قادر على أن يقوم باستضافة المنتخبات التي ستأتي للسلطنة وكذلك سفر المنتخب لأداء المباريات ، خاصة وأن الوقت قصير بين سفر المنتخب وعودته للسلطنة، مشيرا إلى أن الوضع استثنائي ولا بد أن ندرك الجوانب الخاصة باستضافة المنتخبات وهناك احترازات صحية مطبقة نسعى لتطبيقها وفق ما طلبه الاتحاد الدولي ووزارة الصحة بالسلطنة، ونعمل عليها حاليا وقطعنا شوطا كبيرا فيما يخص سفر المنتخب وعودته بأسرع وقت ممكن في ظل الوقت القصير بين المباراتين، مؤكدا أن التصفيات طويلة وتمتد إلى (6) شهور وتحتاج إلى عمل كبير، ومن الممكن أن يتم استعمال الفقاعه الطبية أو جانب آخر لضمان سلامة لاعبي منتخبنا والمنتخبات القادمة لمسقط، والتنسيق مستمر لتجاوز موضوع الحجر الصحي المتبع حاليا لأن الوضع مختلف عن السابق .

إعداد المنتخب الأول

المعسكر الأول الذي سيقام خلال الفترة من 24 / 7 حتى مباراتنا الأولى مع اليابان في اليابان، نتجمع في مسقط والسفر إلى صربيا بتاريخ 25 لمعسكر خارجي وحتى 22 أغسطس ، ونلعب خلاله المعسكر أربع مباريات ودية مع أندية صربية وتاريخ 23 أغسطس سنسافر إلى اليابان ، سيتحدد مكان المباراة سواء في طوكيو أو أوساكا ، السفر قبل 12 يوما للتأقلم على الاجواء في اليابان .

أما في المعسكرات القادمة فيعتمد على أيام الفيفا، الفريق يتجمع قبل ايام الفيفا بإسبوع تقريبا، وبعد مباراتنا أمام اليابان نعود لمسقط ونستعد لمباراة السعودية ومن ثم نستكمل معسكر داخلي استعدادا لمباراة استراليا وخلال هذه الفترة لخوض مباراة أو مباراتين وديتين قبل السفر إلى استراليا ومباراة فيتنام، بعد عودة الدوري المنتخب سيعتمد على ايام الفيفا فقط، كما أن هناك مباريات كأس العرب وكأس الخليج واستكمال مباريات التصفيات بعد ذلك .

المنتخب الأولمبي

دخل المنتخب في بداية السنة معسكرين محليين ومعسكر خارجي في البحرين ولعب مباراتين مع المنتخب البحريني وخسرهم ، وبالامس استكملوا المعسكر في صلالة ، يغادر إلى تركيا في معسكر خارجي لمدة 14 يوما وبعد العودة يلتحق اللاعبون مع الاندية ، سيشارك المنتخب في بطولة غرب آسيا قبل التصفيات الآسيوية بداية شهر أكتوبر ، وهناك الكثير من المباريات الودية التي سيخوضها الفريق ، وهناك عمل لتجهيز المنتخب بشكل مثالي .

الفئات السنية

الوضع الصحي يفرض على الاتحاد عدم إقامة دوري هذه الفئات، ولكن متى ما اتضحت الأمور بشكل إيجابي ستقام هذه الدوريات خاصة في ظل تطعيم هذه الفئات، أما قدرة الاتحاد على إقامة الدوري لهذه المراحل فهي موجودة بأي وقت، أما موضوع تسمية مدربي الفئات السنية فهي على طاولة اللجنة الفنية .

منتخب الشواطئ

المنتخب لعب مباراتين وديتين مع المغرب، لعبنا في بطولة ودية بدولة الإمارات (4) مباريات، حاليا المنتخب في معسكر داخلي من 5 وحتى 17 يوليو والحالي، سيخوض المنتخب معسكرا خارجيا بأوكرانيا من 21 وحتى 26 يوليو وسيواصل معسكره الخارجي من 27 يوليو حتى 6 أغسطس ، بعدها سيسافر إلى موسكو في معسكر خارجي من 6 وحتى 16 أغسطس هو يوم الدخول في أجواء بطولة كأس العالم في روسيا .

المسابقات المحلية

روزنامة الموسم الكروي الجديد 2021/2022 ، حتى الآن دوري عمانتل اكتمل بعد استلام كافة الردود من الاندية بالمشاركة، أما الدرجة الأولى فقد أكد (21) ناديا المشاركة بالدوري، حيث إن نهاية يوم عمل الأمس كان آخر يوم لاستلام الردود بالمشاركة في دوري عمانتل ودوري الدرجة الأولى، يبدأ الموسم الرياضي بتاريخ 16 أكتوبر، فترة التسجيل الأولى من 7 أغسطس وحتى 29 أكتوبر، وفترة التسجيل الثانية من 16 يناير وحتى 12 فبراير، مسابقة الكأس الغالية ستبدأ في 29 أكتوبر، وكأس الاتحاد ستبدأ في 9 نوفمبر وحتى شهر يناير 2022 خلال أيام الفيفا .

روزنامة هذا الموسم أخذت في الاعتبار مشاركة الأندية العمانية في المسابقات الآسيوية والعربية كذلك .

قائمة المنتخب الوطني الاول

تتكون قائمة المنتخب الوطني الاول لكرة القدم المختارة للمعسكر الخارجي خلال الفترة من 25 اغسطس القادم وحتى 23 سبتمبر القادم 28 لاعبا وهم : فايز بن عيسى الرشيدي وحارب بن جميل السعدي وعبدالله بن فواز بيت عبدالغفور وصلاح بن سعيد اليحيائي ويزيد بن سالم المعشني وأرشد بن سعيد العلوي واحمد بن فرج الرواحي وامجد بن عبدالله الحارثي وزاهر بن سليمان الاغبري وجمعة بن مرهون الحبسي وعبدالعزيز بن مبارك الغيلاني وعمر بن طالب الفزاري واحمد بن خليفة الكعبي وفهمي بن سعيد بيت دوربين وابراهيم بن صالم المخيني ومحسن بن صالح الغساني ومحمد بن مبارك الغافري ومحسن بن جوهر الخالدي وعبدالعزيز بن حميد المقبالي وعلي بن سليمان البوسعيدي ومحمد بن صالح المسلمي وسعود بن علي الحبسي وعصام بن عبدالله الصبحي والمنذر بن ربيع العلوي واحمد بن محمد الخميسي وجميل بن سليم اليحمدي و خالد بن ناصر البريكي .

حلقات عمل

سيقيم الاتحاد العماني لكرة القدم عددا من حلقات العمل فيما يخص أوضاع اللاعبين، وتسجيل اللاعبين، والمسابقات ، وذلك لطرح أي مستجدات في هذا الجانب، وسنبدأ في بداية شهر (9) عبر الاتصال المرئي فيما يخص نظام تسجيل اللاعبين ونظام البطاقات وتفريغ اللاعبين والاجهزة الادارية عن العمل، وذلك بهدف الوصول لتسهيل المهمة للجميع ، بالاضافة إلى حلقة عمل عن المراقبين الاداريين وحلقة عمل عن التحديثات التي تمت في الشروط والقواعد، وأمن الملاعب .

ستقام خلال الفترة القادمة دورتان (B) وثلاث دورات (C) دورتان لكرة القدم النسائية وواحدة للرجال في صور وصلالة، دورة للإعداد البدني دورة واحدة، ودورة القدم للصالات دورة واحدة، دورة محاضرين، ودورة محللي المباريات، دورة كرة القدم الشاطئية مستوى أول، أقمنا من شهر رمضان المبارك الكثير من الدورات عبر برنامج الاتصال المرئي .