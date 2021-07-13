رونالدو خارج التشكيلة المثالية لـ يورو 2020

رونالدو خارج التشكيلة المثالية لـ يورو 2020أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا، اليوم الثلاثاء، عن التشكيلة المثالية لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2020، والتي تُوّج بها المنتخب الإيطالي، على حساب نظيره الإنجليزي بضربات الترجيح.

وكشف يويفا عبر الحساب الرسمي لبطولة يورو 2020، النقاب عن التشكيل الأفضل للبطولة بعد نهايتها.

وجاء تشكيل الأفضل في يورو 2020 كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: والكر، ماجواير، بونوتشي، سبينازولا.

الوسط: بيدري، هويبيرج، جورجينيو.

الهجوم: كييزا، لوكاكو، ستيرلينج.

وأطلق فريق المراقبين الفنيين في الاتحاد الأوروبي التابع لـ UEFA ، التشكيل المثالي لـ يورو 2020، والذي يضم 5 لاعبين إيطاليين ، 3 من إنجلترا وواحد من كل من بلجيكا والدنمارك وإسبانيا.

(وكالات)

