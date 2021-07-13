مزون العلوية ترفع مشاركة السلطنة إلى 5 رياضيين فـي دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو بعدما اجتازوا معايير الحصول على بطاقات الدعوة

خالد البوسعيدي :

المشاركة فـي الأولمبياد هوشرف يتطلع إليه كل رياضي فـي العالم ونسعى أن تكون مشاركاتنا بمستويات مشرفة

تغطية ـ زينب الزدجالية:

كشفت اللجنة الاولمبية العمانية يوم أمس عن وفود السلطنة المشاركة في دورة الالعاب الاولمبية الثانية والثلاثين طوكيو 2021 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 23 من يوليو الجاري وحتى 8 من اغسطس القادم بالعاصمة اليابانية طوكيو وذلك في اللقاء الصحفي الذي عقد بمبنى الاكاديمية الاولمبية العمانية بحضور السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الاولمبية العمانية والامين العام للجنة الاولمبية العمانية طه بن سليمان الكشري والعمانية وكاظم البلوشي مدير البعثة بالاضافة الى عدد من ممثلي الاتحادات المشاركة وممثلي الاعلام من مختلف المؤسسات الاعلامية.

وقد هنأ السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الاولمبية العمانية في مستهل حديثه جميع المتواجدين لقرب حلول عيد الاضحى المبارك، والتي رفعها الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق – حفظه الله ورعاه- والى صاحب السمو السيد ذي اليزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب، واللاعبين الخمسة الذين سيمثلون السلطنة في الأولمبياد بعد أن اجتازوا المعايير المطلوبة للحصول على بطاقات الدعوة، ومثمناً الجهود الكبيرة التي تم بذلها خلال فترة الاعداد من قبل كافة الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية؛ بهدف إعداد اللاعبين المشاركين للمحفل الأولمبي الكبير بالشكل المناسب، بالرغم من ظروف الجائحة وتأثيراتها السلبية على القطاع الرياضي ومنها تأثرالبرامج الاعدادية للمنتخبات الوطنية.

وأضاف خالد البوسعيدي : المشاركة في الأولمبياد هوشرف يتطلع إليه كل رياضي في العالم وفي مناسبة تتكرركل 4 سنوات، ونحن في السلطنة منذ بداية العهد الزاهر للمغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد – طيب الله ثراه -وامتدادا لعصر النهضة المتجددة بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – نسعى دائما إلى أن تكون مشاركاتنا الرياضية الخارجية على أفضل شكل ممكن؛ وإن كنا نتطلع إلى تحسُّن نتائجنا الأولمبية من دورة لأخرى، فإننا واثقون بأن المستقبل يحمل في طياته الكثيرمن الخطوات الإيجابية ونتائج أفضل في قادم المشاركات، ونعول على ما تقوم به الاتحادات الرياضية من تجهيز المنتخبات الوطنية ولاعبيها للاستعدادات المثلى لمثل هذه الاستحقاقات الهامة وسنجعل مشاركتنا في باريس 2024 ولوس انجلوس 2028 افضل.

وعلى سياق متصل ، قدم الرياضيون المشاركون في الأولمبياد كلمات مختصرة معبرين عن شكرهم وتقديرهم للجنة الأولمبية العُمانية ولوزارة الثقافة والرياضة والشباب واتحاداتهم الرياضية على كل ما بذلوه من أجل تسهيل مشاركتهم في الدورة ، اخذين على عاتقهم الثقة التي تعول عليهم السلطنة من المشاركة في هذا الاستحقاق.

بعد ذلك قدم كاظم البلوشي مدير البعثة عرضا مرئيا أوضح خلاله بعض المعلومات الخاصة بالدورة والاحتياجات المطلوبة قبل السفر إلى طوكيو والإجراءات عند الوصول وأثناء التواجد في الدورة وبعد الانتهاء منها.

هذا وسيترأس بعثة السلطنة في الأولمبياد السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية، ويضم الوفد الإداري أيضا: طه بن سليمان الكشري أمين عام اللجنة وكاظم بن محمد البلوشي مدير البعثة الرياضية وعلي العجمي مدير مكتب السيد رئيس اللجنة، وعادل البلوشي الموفد الإعلامي.

وقد تم تأكيد مشاركة عداءة المنتخب الوطني لألعاب القوى مزون بنت خلفان العلوية في الأولمبياد بعد اجتيازها المعاييرالمطلوبة للحصول على بطاقات الدعوة، حيث ستشارك السلطنة في الدورة بأربعة ألعاب رياضية وهي الرماية وألعاب القوى والسباحة ورفع الاثقال، وتضم قائمة منتخب ألعاب القوى العداء بركات بن مبارك الحارثي وسيشارك في سباق 100 متر،والعداءة مزون بنت خلفان العلوية التي ستشارك في سباق 100 متر، رفقة مدربهما محمد بن عبدالله الهوتي، أما قائمة منتخب السباحة فتضم المدرب أيمن بن حمد الكليبي والسباح عيسى بن سمير العدوي وسيشارك في سباق 100 متر سباحة حرة، كما سيمثل السلطنة في الفريق الوطني للرماية كل من اللاعب حمد بن سعيد الخاطري الذي سيشارك في منافسات 50 م بندقية 3 أوضاع، رفقة مدربه سلطان بن سليم الرشيدي، والإداري سليمان بن حمد الهنائي.بينما تضم قائمة رفع الأثقال الرباع عامربن سالم الخنجري الذي سيشارك في وزن 81 كجم ومدربه مازن بن حميد البدري.

«تصوير ـ إبراهيم الشكيلي»