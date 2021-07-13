تحديد مكان إقامة الاستاد الجديد لكأس العالم لخماسيات الهوكي

قام سعادة رشاد بن احمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب بزيارة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر بمعية وفد الاتحادين الدولي والآسيوي وبحضور طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي، حيث تمت معاينة وتحديد مكان إقامة الاستاد الجديد الذي سيحتضن مباريات كأس العالم لخماسيات الهوكي التي تستضيفها السلطنة خلال الفترة من 24 ولغاية 31 يناير من العام 2024 .

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