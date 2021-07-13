اليوم .. لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة القدم تعلن القائمة النهائية للمترشحين

تعقد اليوم الساعة الثانية عشرة ظهرا لجنة الانتخابات بالاتحاد العماني لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًّا بحضور الدكتور حمد الحضرمي رئيس اللجنة بقاعة المؤتمرات باستاد السيب الرياضي للكشف عن القائمة النهائية للمترشحين لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم الجديد في الدورة الانتخابية “2021ـ 2025 “ حيث تقدم 28 مترشحا لمناصب مجلس الإدارة منهم ثلاثة مترشحين يتنافسون على رئاسة مجلس الادارة وهم سالم بن سعيد الوهيبي رئيس مجلس ادارة الاتحاد العماني لكرة القدم والدكتور جاسم بن محمد الشكيلي النائب الثاني لرئيس مجلس ادارة الاتحاد والدكتور عبدالحكيم بن عبدالله الغيلاني، بينما يتنافس على مقعد نائب الرئيس محسن بن حمد المسروري النائب الأول لرئيس الاتحاد للمجلس الحالي والدكتور خالد بن حمد الغيلاني ويتنافس على عضوية مجلس الإدارة كل من حمود بن بخيت العطابي وإبراهيم بن مبارك الحوسني وعبدالعزيز بن موسى الخروصي وماجد بن خلفان الصالحي وابراهيم بن مراد البلوشي وأحمد بن علي السليماني وعلي بن محمد العجمي وداود بن سالم آل جمعة وإبراهيم بن مبارك العلوي وناصر بن سالم الهدابي ومحمد بن سلوم الشكيري وقتيبة بن سعيد الغيلاني وأحمد بن عبدالقادر الحداد وخالد بن سعيد المظفر وخالد بن سالم المديلوي وخميس بن عبيد القطيطي وعبدالله بن محمد الجابري والدكتور سعود بن علي المرهوبي وعبدالله بن علي الكمزاري وأحمد بن عبدالله الخنجي وعزيز بن نصيب العريمي ولمنصب عضوية المرأة كل من المكرمة لجينة بنت محسن الزعابي وفاطمة بنت إبراهيم الفزارية.

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