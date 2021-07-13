اليوم الموعد مع نهائي كأس أمم أوروبا بين انجلترا وايطاليا...التوقيت والنقل التلفزي

يدور مساء اليوم الأحد 11 جويلية نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم والذي يجمع المنتخب الايطالي بنظيره الانجليزي. المباراة تنطلق في حدود الساعة 20:00 مساء توقيت تونس بملعب ويمبلي بأنجلترا وبادارة الحكم الهولندي بيورن كويبرس. يذكر أن اللقاء سيكون منقولا على بي ان سبورت عربية وبي ان سبورت فرنسية.

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