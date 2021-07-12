موعد مباراة السعودية ورومانيا تحت 23 سنة المنتخب الأولمبي استعداداً لأولمبياد طوكيو

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عمر شويل - جدة موعد مباراة السعودية ورومانيا تحت 23 سنة، يحل منتخب السعودية الأولمبي ضيفاً على نظيره منتخب رومانيا الأولمبي، ضمن استعداد منتخب الخضر لأولمبياد طوكيو، حيث يفتتح استاد “موجوسوايا” الروماني أبوبه لاستضافة المباراة الودية بين المنتخبين، وهي المباراة الثانية حيث تقابلا يوم السبت الماضي، على نفس الملعب وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويسعى المدير الفني للصقور الخضر نحو الفوز بالمباراة والوقوف على جاهزية اللاعبين، والاطمئنان على الحالة الفنية والبدنية والتكتيكية لجميع لاعبي المنتخب السعودي، قبل الذهاب لطوكيو لخوض المباريات الرسمية في الأولمبياد، حيث يقع المنتخب الأولمبي السعودي منتخب السعودية تحت 23 سنة، في مجموعة صعبة للغاية تضم منتخبات قوية، لذلك يسعى للاستعداد الجيد قبل انطلاق البطولة.

موعد مباراة السعودية ورومانيا لمنتخبات تحت 23

سوف تبدأ صافرة انطلاق المباراة غداً الثلاثاء الموافق 13\07\2021، ومن المتوقع أن تكون المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية، وهو نفس توقيت المباراة الأولى التي جمعت بين المنتخبين يوم السبت الماضي، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وقدم المنتخب السعودي مباراة رائعة ومستوى متطور.

تشكيل منتخب السعودية تحت 23 سنة المتوقع أمام رومانيا

يخوض منتخب السعودية تحت 23 سنة مباراة هامة الثلاثاء القادم الموافق 13 يوليو 2021، ضمن استعداد المنتخب الأولمبي لأولمبياد طوكيو 2020، لذلك يسعى المدير الفني للخضر سعد الشهري، الوقوف على مستوى لاعبيه ومعرفة جوانب القوة لتعزيزها وجوانب الضعف، حتى يعمل على علاجها قبل اللقاءات الرسمية في الأولمبياد، ويسعى كذلك الإطار الفني للمنتخب السعودي في تثبيت التشكيل الذي سوف يخوض به المباريات، حتى يكون هناك تجانس وتناغم بين اللاعبين، لذلك من المتوقع أن يبدأ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى:- محمد الربيعي.

الدفاع:- خليفة الدوسري، سعود عبد الحميد، ياسر الشهراني، عبد الباسط هندي.

الوسط:- علي الحسن، سامي النجعي، سلمان الفرج، أيمن الخليف.

الهجوم:- سالم الدوسري، عبد الله الحمدان.

مواعيد مباريات المنتخب السعودي

يخوض الأخضر الأولمبي ثلاث مباريات صعبة. ويسعى خلالها لتقديم عرض قوي يعبر عن تطور الرياضة في السعودية. لذلك خاض المدير الفني للأخضر سعد الشهري. مباريات ودية عديدة استعداداً لهذه البطولة الصعبة. وجاءت مواعيد مباريات منتخب الأخضر كالتالي: