الاتحاد العماني للهوكي يكشف تفاصيل استضافة السلطنة لكأس العالم لخماسيات الهوكي

الانطلاقة 24 يناير 2024

رشاد الهنائي : الوزارة ستقدم كافة أنواع الدعم من أجل إنجاح الاستضافة وسنعمل يدا بيد مع الاتحاد حتى تخرج البطولة بالصورة المثالية

طالب الوهيبي : المنافسة على الاستضافة لم تكن سهلة وملف السلطنة كان زاخرا ويتوافق مع الاشتراطات

داتو طيب أكرم : السلطنة حاضنة للبطولات الكبرى بفضل البنى الأساسية الرياضية التي تمتلكها

تغطية ـ زينب الزدجالية:

عقد الاتحاد العماني للهوكي ظهر أمس المؤتمر الاعلامي الخاص باستضافة السلطنة لكاس العالم لخماسيات الهوكي والمزمع إقامته في مسقط خلال الفترة من 24 ولغاية 31 يناير من العام 2024 وذلك بحضور سعادة رشاد بن احمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب وطالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي وطه بن سليمان الكشري الأمين العام للجنة الأولمبية العمانية وداتو طيب أكرم الرئيس التنفيدي للاتحاد الآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للهوكي وطاهر زمان عضو مجلس إدارة الاتحاد الآسيوي للهوكي وذلك بمبنى الأكاديمية الأولمبية العمانية.

وقد استهل المؤتمر الصحفي طالب بن خميس الوهيبي رئيس الاتحاد العماني للهوكي بالحديث عن المنافسة التي خاضتها السلطنة من أجل الحصول على ثقة الجمعية العمومية بالإتحاد الدولي للهوكي وبأن المنافسة لم تكن سهلة إلا أن ملف السلطنة كان زاخرا ويتوافق مع اشتراطات الاستضافة، كما ثمن ايضا خلال حديثه بالمؤتمر جهود وزارة الثقافة والرياضة والشباب واللجنة الاولمبية العمانية في دعم وتعزيز الملف من مختلف النواحي .

كما تطرق الوهيبي في حديثه الى العلاقات المتينة التي تجمع الاتحاد بالمنظومات الدولية للهوكي قائلا: التعاون الكبيرالذي تحقق خلال الفترة الماضية، يترجم مدى العلاقات والسمعة الطيبة التي اكتسبها الاتحاد العماني للهوكي والذي يمضي وفق استراتيجية واضحة متوافقة مع تشريعات ونظم المؤسسات الرياضية بالسلطنة، حيث أن العمل الجاد اكد للمنظمات الخارجية أن السلطنة جادة في تعاونها مع الاتحادات الاخرى و اثمر هذا الامر بناء علاقات متينة مع المنظمات الخارجية التي تعنى برياضة الهوكي .

كما تناول المؤتمر الحديث ايضا عن التفاصيل والمستجدات التي طرأت حول استضافة السلطنة لهذا الحدث الرياضي الاول للهوكي منها الجوانب الادارية والفنية والتنظيمية المتعلقة بها ،بدءا من الملاعب ومقر اقامة الوفود والجوانب الاخرى المقررة في ملف الاستضافة، بالاضافة الى شروع الاتحاد بالجلوس والتحدث مع النساء المهتمات برياضة الهوكي من اجل الانتقاء وفق آليه الانتقاء المتعارف عليها من قبل الاتحاد، حتى يتم بعد ذلك تشكيل منتخب نسائي اول للهوكي تستطيع السلطنة من خلاله المشاركة في مختلف الاستحقاقات الدولية .

امتلاك امكانيات

و تحدث داتو طيب اكرم الرئيس التنفيدي للاتحاد الآسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للهوكي خلال المؤتمر قائلا :جاءت زيارتي الاولى والمتعلقة بالاستضافة، الى السلطنة في مارس الماضي، حيث قمت بعمل العديد من الزيارات التي تتطلب دعما حيا للملف المقدم ولقاء مجموعة من قادة الرياضة العمانية المخضرمين، حيث نبتغي بدورنا اكتشاف هذه البقعة الممثلة لنا ووضعها في خارطة الهوكي العالمية، وبلاشك فقد اثبتت السلطنة بانها حاضنة لبطولات كبيرة من خلال البنى الاساسية الرياضية التي تملكها وهذا الامر ساهم في دعم وحسم قرارات الجمعيات العمومية الدولية، ناهيك عن العلاقات الجيدة التي تربط الاتحادين الآسيوي والدولي وكذلك اعضاء الجمعية العمومية بالاتحاد العماني للهوكي وهو اتحاد رائد في تفعيل هذه اللعبة التي تعد ممارستها نادرة في منطقة الخليج وكذلك الدول العربية كذلك اذ أن الملف الذي زخم بالعديد من الامتيازات لبى كافة الشروط الهامة لاستضافة الحدث .

ملف متكامل

من جانبه أشاد سعادة رشاد بن احمد الهنائي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب بحصول السلطنة على ثقة الاتحاد الدولي للهوكي واعضاء الجمعية العمومية لاستضافة هذا الحدث قائلا : نثمن دور الاتحاد العماني للهوكي في اقناع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهوكي من خلال تقديمهم ملفا متكاملا ومشرفا عن السلطنة يحتوي على الاسباب والمقومات التي نتميز بها عن غيرنا من الدول التي نافستنا من اجل هذه الاستضافة، كما نثمن ايضا سعيهم الحثيث في هذا الامر .

و اضاف سعادته قائلا : عند اكتمال العناصر الاساسية في الاستضافات الدولية الرياضية بجانب الثقافة والسياحة والاقتصاد فانها ستحقق العديد من الاهداف التي نصبو اليها كما انها تدعم وثائق الاستضافات الدولية لمختلف الالعاب كما أن عمان جادة في استضافتها لمثل هذه الاحداث الرياضية .

كما يجب علينا الوضع في عين الاعتبار الصعوبات والعثرات التي نمر بها في السلطنة من اجل اقناع الاطراف بمدى جاهزيتنا لذلك، والتي شهدناها سابقا من استضافاتنا للعديد من الدورات والبطولات الدولية وهذا ليس بالامر السهل، كما يجب علينا الوضع في عين الاعتبار الجدوى التي ستحقق من تلك الاستضافات وكيف لها أن تطور من مرتادي اللعبة ومهاراتهم فعليا، فاذا ما تم وضع هذه الامور في الحسبان سنؤكد للجميع باننا بيئة مناسبة لاحتضان اكبر البطولات الدولية .

و عن دور الوزارة فقد قال رشاد الهنائي : ستقدم وزارة الثقافة والرياضة الشباب كل دعمها من اجل انجاح هذه الاستضافة، وسنعمل يدا بيد مع الاتحاد حتى تخرج البطولة بالصورة المثالية، حيث اننا نملك الكثير من الوقت لذلك وهذا ما يميزهم حاليا، فالخطة المقدمة بعيدة المدى، حيث سيتسنى للاتحاد خلال هذا الوقت إقامة دوريين بالاضافة الى المشاركات الخارجية الاخرى مما سيعزز العمل على ذلك، كما اننا ايضا نملك الوقت الكافي لاعداد منتخب شاب وواعد من الجنسين قادر على المشاركة في هذه البطولة على امل أن يخرج منها بنتائج طيبة .

وهناك خطة عمل متعلقة في هذا الجانب، ونحن في السلطنة نملك بنى اساسية جيدة ولايقتصر الأمر على المنشآت الرياضية بل المنشات الاخرى مثل المطارات والفنادق وغيرها من اساسيات الاستضافات الدولية .

علينا أن ننظر الى هذه الاستضافات من اوجه متعددة والا ننظر عليها من منظور واحد كما انني ادعو الاتحادات للحذوَ حذو الاتحاد العماني للهوكي في الاستضافات على أن يكون هناك وقت كاف بين التقدم لها وموعد اقامتها، ونشجعهم على استضافة مثل هذه الاستحقاقات الدولية التي تعود بالنفع على السلطنة .

و عن اشراك دول الجوار في الاستضافة قال الهنائي : مثلما اسلفت بان السلطنة تملك بنى اساسية كافية تجعلها قادرة على احتضان اكبر البطولات واكثرها ولا توجد لدينا نية في توزيع منافسات البطولة وذلك نظرا لقدرتنا على استيعابها بشكل تام، على الرغم من أن دول الخليج لن تتأخر في تقديم دعمها اللامحدود، كما أضيف بأن السلطنة لا تدخل في المنافسة مع اية دولة خليجية ترغب في استضافة أية بطولة بل أن السلطنة تقف معها من اجل انجاح استضافتها .

و اختتم الهنائي حديثه قائلا : اصبحت الهوكي واحدة من اهم الالعاب الممارسة في السلطنة وتلاقي الاقبال من قبل الاندية العمانية وتواجد السلطنة في مختلف البطولات القارية والدولية لهذه اللعبة وسعيها الحثيث للتطوير نحو على امل أن تكون للسلطنة مكانا في خارطة الهوكي العالمية ومن اجل استمرارية الاستضافات الدولية بها .

جديرا بالذكر بان الوفد الزائر قام بعملية تفقد للملاعب والمنشآت الرياضية بالسلطنة الخاصة باستضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي، حيث سيتم خلال المرحلة القادمة إنشاء ملعب جديد للهوكي بسعة خمسة آلاف متفرج والذي ستقام عليه مباريات البطولة بحيث يكون الملعب الحالي لتمرينات المنتخبات المشاركة إضافة إلى تفعيل الساعة الزمنية حتى موعد البطولة.

كما قام سعادة وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب قام وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي وعدد من المسؤولين بالوزارة خلال الفترة الماضية بجولة استطلاعية في الموقع المزمع إنشاؤه كملعب لاستضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي (مسقط 2024) والوقوف على آخر الاستعدادات لبناء الملعب.

ويعد الفوز بتنظيم كأس العالم لخماسيات الهوكي مكسبا كبيرا للسلطنة وللرياضة العُمانية باعتبار أن البطولة تعد ّ أول بطولة لخماسيات الهوكي يتم تنظيمها عالميًا ونالت السلطنة شرف تنظيمها وسيكون اسم السلطنة راسخًا في تاريخ البطولة، حيث سيكون لهذه الاستضافة الأثر الكبير في تطوير لعبة الهوكي بالسلطنة، حيث سيتم تجهيز وتأهيل منتخب قادر على التنافس ومقارعة المنتخبات المشارك.