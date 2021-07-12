اليوم .. اتحاد القدم يعقد مؤتمرا صحفيا للكشف عن أنشطته وبرامجه للمرحلة القادمة

يعقد مجلس إدارة الإتحاد العماني لكرة القدم في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم بقاعة المؤتمرات باستاد السيب مؤتمرا صحفيا موسعا دعا إليه كافة وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمرئية والمسموعة والمهتمين بالشأن الكروي المحلي، وذلك من أجل الحديث عن كافة أنشطة وبرامج الاتحاد في المرحلة القادمة التي ستشهد الكثير من التحديات في مسيرة الكرة العمانية بكافة جوانبها، والتي باتت بحاجة ماسة إلى تضافر الجهود وتنفيذ البرامج الموضوعة بكل دقة بعيدا عن المنغصات التي قد تعيق تحقيق الكثير من التطلعات التي تأمل الجماهير العمانية في مشاهدتها سريعا بعد طول انتظار . الحديث في مؤتمر اليوم سيشمل المسابقات المحلية التي أعلن الاتحاد عن تنظيمها وفق روزنامته لهذا الموسم ، وكذلك عن رحلة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتصفيات الآسيوية المزدوجة ووصوله لنهائيات آسيا بالصين 2023 والدور الحاسم من تصفيات المونديال قطر 2022 وكأس العرب قطر 2021 ، والوقوف عند التحديات التي واجهته في سبيل الوصول للهدف المنشود في نهاية المطاف، بالاضافة إلى رحلة إعداده للمرحلة القادمة التي تعتبر أهم مرحلة في مسيرة الأحمر العماني بالدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر والسفر إلى المعسكر الخارجي الذي سيقيمه الاحمر في صربيا بدءا من الرابع والعشرين من الشهر الجاري .

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