غدا .. المنتخب القطري يفتتح مشاركته فـي كأس الكونكاكاف الذهبية بمواجهة منتخب بنما

الدوحة ـ د. ب. أ: يتأهب المنتخب القطري لكرة القدم للمشاركة في بطولة الكأس الذهبية لمنتخبات الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، التي انطلقت منافساتها في أميركا مساء امس الاول وتستمر حتى الأول من أغسطس المقبل، وذلك ضمن استعدادات المنتخب القطري لبطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر. وتأتي مشاركة منتخب قطر في الكأس الذهبية في إطار شراكة استراتيجية بين الاتحاد القطري لكرة القدم واتحاد الكونكاكاف.وكانت قرعة البطولة قد أسفرت عن وقوع قطر في مجموعة تضم منتخبات جرينادا وهندوراس وبنما. ويفتتح العنابي مبارياته في المجموعة صباح الأربعاء المقبل (بتوقيت جرينيتش) في مدينة هيوستن الأمريكية، بمواجهة منتخب بنما الذي شارك في النسخة الماضية من كأس العالم. وحول أهمية المشاركة في هذه البطولة، قال نجم العنابي عبد الكريم حسن في تصريحات نشرتها اللجنة العليا للمشاريع والإرث، المسؤولة عن استعدادات قطر لاستضافة كأس العالم 2022، عبر موقعها على الإنترنت أمس الاثنين :”سنخوض العديد من المباريات خلال رحلة استعدادنا للمونديال. وسنواجه في الكأس الذهبية منتخبات لها أسلوب مختلف في اللعب، وهو ما سيثري خبراتنا كثيرا.”أما الإسباني فيليكس سانشيز المدير الفني للمنتخب القطري، فيرى أن هذه البطولة تمنحه فرصة للوقوف على جاهزية الفريق، وقال :”لهذه البطولة أهمية كبيرة، فالمشاركة في بطولات رسمية والتعرف على مدارس كروية مختلفة يمنحنا فرصة لتقييم مستوانا مقارنة بالمنتخبات التي سنواجهها في بطولة كأس العالم.”ويأمل عبد الكريم أن يسير العنابي في مونديال قطر 2022 على درب المنتخب الروسي الذي فاجأ الجميع بأدائه المميز في النسخة الماضية من كأس العالم، ونجح في بلوغ دور الثمانية قبل أن يخرج بصعوبة بضربات الترجيح أمام المنتخب الكرواتي الذي وصل إلى المباراة النهائية. وأضاف :”من الصعب توقع المرحلة التي يمكننا بلوغها في كأس العالم. رأينا في النسخ السابقة منتخبات صغيرة تصعد للأدوار الإقصائية على حساب منتخبات عريقة أخفقت في تجاوز مرحلة المجموعات. نأمل أن نفاجئ الجميع، ولا شيء مستحيل بالنسبة لنا.”ويأمل سانشيز أن ترتقي منافسات الكأس الذهبية بمستوى العنابي ليكون ندا شرسا لمنافسيه في كأس العالم.وعن طموحاته في المونديال، أضاف :”بعدما يُسدل الستار على المونديال، أريد أن يقول الناس لقد أبلى المنتخب القطري بلاء حسنا وقدم لاعبوه أداء مشرفا. أريدهم أن يتيقنوا من قدرة العنابي على مواجهة أي منافس.”