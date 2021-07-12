جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021 يبحث عنها محبين ومتابعين دوري أبطال آسيا، بشكل خاص لأن هذه البطولة هي النسخة الأربعون من المسابقة الخاصة بالأندية الآسيوية لكرة القدم والتي يتم الإشراف عليها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وكذلك هي النسخة التاسعة عشر منذ بدء تسميتها بدوري أبطال آسيا، وسوف نتعرف في هذه المقال على جدول مباريات دوري أبطال آسيا لهذا العام.

جدول مباريات دوري أبطال آسيا 2021

أولًا الدور التمهيدي

وفيه مباراة بتاريخ الأربعاء 7/4/2021م وهي:

مباراة فريق ملبورن سيتي مقابل فريق شان يونايتد وقد تم إلغائها.

مباراة بتاريخ الأربعاء 14 /4/2021م وهي:

بوهانغ ستيلرز مع فريق راتشابوري وقد تم ألغائها.

ثانيًا: دور المجموعات

أما عن دور المجموعات فبه 6 مباريات وهي:

فريق الوحدة مقابل فريق برسيبوليس والذي انتهى بهزيمة الوحدة هدف مقابل لا شيء.

مباراة فريق باختاكور مقابل فريق تركتور سازي تبريز وانتهي بالتعادل 3 أهداف لكل منهما.

فريق غوا مقابل فريق الريان وأنتهي بالتعادل السلبي.

فريق الوحدات مقابل فريق النصر وانتهي بالتعادل السلبي.

فريق الشارقة مقابل فريق القوة الجوية وانتهي بفوز الشارقة بهدف لمقابل لا شيء.

فريق السد مع فريق فولاد وانتهي بالتعادل بهدف لكل منهما.

ثالثًا: الدور التمهيدي

مبارة فريق بريزبان روار مع فريق كايا والتي الغيت المبارة وكانت بتاريخ الأحد 20/6/2021م.

رابعًا: تحديد المتأهل للمجموعات

مباراة سيريزو أوساكا مع ملبورن سيتي وإلغيت بتاريخ 21/6/2021م.

دور المجموعات تحديد المتأهل للمجموعات

بتاريخ الأربعاء 23/6/2021 مباراة فريق دايجو مع تشيانغراي يونايتد والتي ألغيت.

مباراة فريق شنغهاي مع كايا وانتهت بفوز كايا بهدف مقابل لا شيء.

دور المجموعات

السبت 10/7/2021م:

مباراة فريق جيونبك موتورز مع غامبا أوساكا وفيها فاز جيونبك بهدفين مقابل هدف واحد.

مباراة تامبينس روفرز مع تشيانغراي يونايتد وأنتهت بفوز تشيانغراي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

الأحد 11/7/2021 وبه 4 مباريات وهي:

فريق فيتيل مقابل فريق كايا في تمام الساعة 12:00م.

فريق كاواساكي فرونتال مع فريق بكين غوان في تمام الساعة 2:00م.

فريق كيريس نيغروس مع فريق دايجو في تمام الساعة 2:00م.

فريق بانكوك جلاس مع فريق أولسان هيونداي في تمام الساعة 4:00م.

دور الـ 16

يوم الأثنين الموافق 13/9/2021 وبه 4 مباريات وهي: