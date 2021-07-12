ايطاليا بطلا لاوروبا بعد فوزها على انجلترا في لندن بركلات الترجيح

ايطاليا بطلا لاوروبا بعد فوزها على انجلترا في لندن بركلات الترجيحتوج منتخب إيطاليا بلقب بطولة يورو 2020، بعد الفوز على إنجلترا بركلات الترجيح بنتيجة (3-2)، في المباراة النهائية التي جمعتهما على ملعب ويمبلي، مساء أمس الأحد .تقدم لوك شاو لإنجلترا بالدقيقة الثانية، فيما عادل ليوناردو بونوتشي النتيجة للأزوري بالدقيقة 67، لنتهي الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي ويلجأن لركلات الترجيح التي أنصفت إيطاليا.

دخل المنتخب الإنجليزي لأجواء اللقاء سريعا وفي الدقيقة الثانية، أحرز لوك شاو الهدف الأول بعد عرضية متقنة من تريبير من جهة اليمين مرت من أمام الجميع لأقصى الناحية اليسرى لتجد شاو الذي سدد الكرة بلمسة مباشرة في الشباك.

وحصل كييزا على ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة في الدقيقة الثامنة، سددها إنسيني بتسديدة قوية مباشرة علت عارضة الحارس بيكفورد.

كييزا كاد أن يتعادل لإيطاليا في الدقيقة 39، بعد هجمة مرتدة سريعة بدأها الجناح الإيطالي وتوغل باتجاه منطقة الجزاء، ليطلق تسديدةقوية من خارج المنطقة وتمر بجوار القائم الأيسر لمرمى إنجلترا.

إيموبيلي كاد أن يشكل خطورة على مرمى إنجلترا في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع، بعد عرضية من دي لورينزو قابلها إيموبيلي بتسديدة مقصية ارتطمت بقدم المدافع ستونز، لترتد أمام المنطقة إلى فيراتي الذي سدد كرة أرضية ضعيفة وصلت سهلة لأيدي بيكفورد.

مع بداية الشوط الثاني، سقط سترلينج داخل منطقة جزاء إيطاليا بعد احتكاك مع بونوتشي، طالب على إثرها لاعبي الأسود الثلاثة باحتساب ركلة جزاء، لكن الحكم أشار باستكمال اللعب دون أي مخالفة.

وحصل إنسيني على ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء بعد عرقلته من قبل سترلينج، لكن النجم الإيطالي سدد الركلة ومرت بمحاذاة القائم الأيسر لبيكفورد.

وهدد إنسيني مرمى بيكفورد بأخطر فرص الطليان، بعد مجهود فردي من كييزا في التوغل داخل المنطقة، لتصل الكرة إلى إنسيني الذي سدد كرة قوية من على حدود الستة ياردة، تصدى لها بيكفورد وأبعدها عن مرماه.

كييزا واصل أدائه المميز، وبمجهود فردي أكثر من رائع، راوغ نجم الأزوري أكثر من لاعب داخل المنطقة ليطلق تسديدة أرضية قوية نجح بيكفورد في إبعادها بصعوبة وينقذ مرماه من فرصة هدف محقق.

وفي الدقيقة 67، نجح بونوتشي في تعديل النتيجة لإيطاليا، بعد ركلة ركنية نفذت داخل المنطقة، قابلها فيراتي برأسية تصدى لها بيكفورد لترتطم بالقائم وترتد إلى بونوتشي الذي أسكنها الشباك بسهولة.

وأهدر دومينيكو بيراردي فرصة تسجيل الهدف الثاني، بعدما حصل على تمريرة طولية في العمق الدفاعي وانفرد بالمرمى ليسدد الكرة فوق المرمى لحظة خروج بيكفورد.

وتلقى مانشيني مدرب إيطاليا، صدمة قوية بإصابة نجم الأزوري الأول كييزا، الذي لم يستطع إكمال المباراة بسبب الإصابة، ليخرج ويحل محله بيرنارديسكي.

المصدر _موقع كووورة