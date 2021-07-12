دي ماريا يهدي الأرجنتين لقب كوبا أميركا
حقق منتخب الأرجنتين لقب كوبا أميركا بعد فوزه على البرازيل 1-صفر في المباراة النهائية التي جرت بملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو.
وحسم نجم باريس سان جيرمان، أنخيل دي ماريا، المواجهة بإحراز الهدف الوحيد في المواجهة في الدقيقة 22، بعد خطأ من مدافع البرازيل رينان لودي.
وفك ميسي قائد التانغو عقدته مع المباريات النهائية وأحرز أول لقب له على مستوى المنتخب، كما رفعت الأرجنتين أول كأس في كوبا أميركا منذ عام 1993.
وهذه المرة الـ15 التي تتوج بها الأرجنتين بطلة لكوبا أميركا وعادلت فيها الأوروغواي، أما البرازيل فتوقف رصيدها من الألقاب عند 9.
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