اتحاد الهوكي يكشف آخر تفاصيل استضافته لكأس العالم للهوكي

في الرياضة 11 يوليو,2021

بحضور ممثلي الاتحاد الآسيوي

كتبت ـ زينب الزدجالية:

يعقد الاتحاد العماني للهوكي صباح اليوم مؤتمر صحفيا للوقوف على استعدادات ومدى جاهزية السلطنة لاستضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي وذلك بحضور داتو طيب اكرم الرئيس التنفيدي للاتحاد الاسيوي وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي للهوكي وطاهر زمان عضو مجلس ادارة الاتحاد الاسيوي للهوكي ورئيس الاتحاد العماني للهوكي طالب بن خميس الوهيبي وعدد من ممثلي الرياضة العمانية وذلك بمبنى الاكاديمية الاولمبية العمانية.

وسيتم خلال المؤتمر الصحفي التطرق الى اخر التفاصيل والمستجدات لاستضافة السلطنة لهذا الحدث الرياضي الاول للهوكي منها الجوانب الادارية والفنية والتنظيمية المتعلقة بالاستضافة بدءا من الملاعب ومقر اقامة الوفود والجوانب الاخرى المقررة في ملف الاستضافة .

وكان الاتحاد العماني للهوكي قد نجح في حسم استضافة السلطنة من خلال العلاقات الجيدة التي تربطه مع الاتحادين الاسيوي والدولي وكذلك اعضاء الجمعية العمومية ودور السلطنة الرائد في تفعيل هذه اللعبة التي تعد ممارستها نادرة في منطقة الخليج وكذلك الدول العربية، وكذلك اذا الملف الذي زخم بالعديد من الامتيازات وتلبية كافة الشروط اللازمة لاستضافة الحدث .

وساهم الاتحاد العماني في اقناع الجمعية العمومية لاتحاد الدولي للهوكي من خلال البراهين والادلة التي يمتلكها الهوكي العماني من تطور وفي نشر اللعبة بشكل كبير والتي اصبحت واحدة من اهم الالعاب الممارسة في السلطنة وتلاقي الاقبال من قبل الاندية العمانية وتواجد السلطنة في مختلف البطولات القارية والدولية لهذه اللعبة وسعيها الحثيث للتطوير للافضل وجاءت استضافة السلطنة بهذف وتطويراللعبة بشكل افضل على امل ان يكون للسلطنة مكان في عالم الهوكي خاصة في استضافة الاحداث العالمية .

جدير بالذكر أن الوفد الزائر قام بعملية تفقد للملاعب والمنشآت الرياضية بالسلطنة الخاصة باستضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي، حيث سيتم خلال المرحلة القادمة إنشاء ملعب جديد للهوكي بسعة خمسة آلاف متفرج والذي ستقام عليه مباريات البطولة، بحيث يكون الملعب الحالي لتمرينات المنتخبات المشاركة إضافة إلى تفعيل الساعة الزمنية حتى موعد البطولة.

الجدير بالذكر أن سعادة وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للرياضة والشباب قام وبحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد العماني للهوكي وعدد من المسؤولين بالوزارة خلال الفترة الماضية بجولة استطلاعية في الموقع المزمع إنشاؤه كملعب لاستضافة كأس العالم لخماسيات الهوكي (مسقط 2024) والوقوف على آخر الاستعدادات لبناء الملعب.

ويعد الفوز بتنظيم كأس العالم لخماسيات الهوكي مكسبا كبيرا للسلطنة وللرياضة العُمانية باعتبار أنّ البطولة تعد ّ أول بطولة لخماسيات الهوكي يتم تنظيمها عالميًا ونالت السلطنة شرف تنظيمها وسيكون اسم السلطنة راسخًا في تاريخ البطولة، حيث سيكون لهذه الاستضافة الأثر الكبير في تطوير لعبة الهوكي بالسلطنة، حيث سيتم تجهيز وتأهيل منتخب قادر على التنافس ومقارعة المنتخبات المشاركة