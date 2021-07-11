الأكاديمية الأولمبية العُمانية تنظم دورتي انتقاء المواهب والتخطيط الاستراتيجي للمؤسسات

انطلقت صباح أمس دورة انتقاء المواهب الرياضية طبيًّا التي تنظمها الأكاديمية الأولمبية العُمانية افتراضيّا بمشاركة عدد من منتسبي الاتحادات واللجان الرياضية وتستمر لمدة 3 أيام.

تهدف الدورة إلى تسليط الضوء على أهم العناصر الرئيسية لانتقاء المواهب ممثلة في التأثير الصحي والطبي للموهوب، والاطلاع على تجارب الدول المتقدمة مثل بريطانيا واليابان وأميركا في هذا المجال، حيث سيتمكن المشاركون في نهاية الدورة من التعرف على مستويات الانتقاء للموهوبين، والأسس الصحيحة لإدارة الملف الطبي والصحي للموهوب، كذلك التأثير المستقبلي للرياضي وأهم الفحوصات الطبية خلال فترات الانتقاء.

ويحاضر في الدورة البروفيسور وسام الشيخلي رئيس الاتحاد الدولي لعلوم الرياضة – مدير الأكاديمية العلمية للبحث والتدريب بلندن، والذي سبق وأن ترأس الكثير من الجلسات العلمية، وشارك في عشرات المؤتمرات والندوات العلمية العربية والدولية وقدّم محاضرات دولية عدّة. كما قدم العديد من الأبحاث والأوراق العلمية في مجال المعاقين، والإصابات الرياضية، وله عدة مناصب من بينها منصب الأمين العام والمؤسس لرابطة الأكاديميين العرب للعلوم الرياضية، وعضو الاتحاد الدولي للطب الرياضي، والاتحاد الأوروبي والبريطاني للطب الرياضي، واللجنة العلمية للطب الرياضي “الفيفا”.

وتطرق البروفيسور خلال اليوم الأول من الدورة إلى الطريقة البريطانية في انتقاء المواهب والقواعد العلمية للانتقاء. وسيتم خلال الأيام المتبقية من الدورة التركيز على التأثير المستقبلي للرياضي من خلال الفحوصات الطبية وإدارة الملف الطبي للموهوب.

وسيكتسب المشاركون بنهاية الدورة العديد من المهارات والمعارف من بينها كيفية إعداد كادر تخصصي لانتقاء المواهب من الناحية الصحية، والتعرف على أهمية التزامن الصحي مع الانتقاء البدني والمهاري للموهوب وتأثيرها على مستقبله.