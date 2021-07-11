وزير الخارجية المجري ينتقد عقوبات يويفا على منتخب بلاده

د.ب.أ: انتقد بيتر زيجارتو وزير الخارجية المجري بشدة قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، بمنع الجماهير من حضور مباراتين للمنتخب الأول بسبب السلوك التمييزي للجماهير خلال مباريات بطولة أمم أوروبا “يورو 2020″. وكتب زيجارتو على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك :” يبدو أن يويفا يواصل تعيين مخبرين من الجمهور ليس لديهم ما يفعلونه، إلا كتابة التقارير بشأن ما قاله أحدهم (أو لم يقله). كما هو الحال في الشيوعية : لا يوجد حاجة لدليل، التقرير من المخبر كاف”. وقررت لجنة الأخلاقيات والتأديب بيويفا أمس الجمعة أنه يجب على المنتخب المجري أن يلعب مباراتيه المقبلتين التابعتين ليويفا على أرضه بدون جمهور، بينما تم تعليق حظر الجماهير في المباراة الثالثة لفترة اختبار لمدة عامين.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تغريم الاتحاد المجري لكرة القدم مئة ألف يورو (770ر118 دولار). ويجب على الاتحاد المجري تنفيذ توجيه بعرض شعار “مباراة على قدم المساواة ” وبها شعار يويفا في مباراة يويفا في تلك المباريات.

واستندت الهيئة التأديبية في قرارها، من بين أشياء أخرى، على حقيقة قيام الجماهير المجرية بالهتاف بعبارات معادية للمثليين قبل بداية المباراة أمام ألمانيا في ميونخ، وفقا للشرطة. وفي المباريات التي أقيمت في ملعب بوشكاش أرينا في بودابست أمام البرتغال وفرنسا، هتفت الجماهير بعبارات مهينة عنصريا للاعبين الفرنسيين وادلوا بتعليقات بشأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

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