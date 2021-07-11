البدء في انتقاء المنتخب الوطني للترايثلون

عبر عدد من البرامج والفعاليات

كتبت- زينب الزدجالية :

تواصل اللجنة العمانية للثلاثي الحديث تفعيل برامجها للموسم الحالي من خلال سلسلة من البرامج والانشطة التي اقرتها اللجنة – في وقت سابق من الان- والمتمثلة في الانشطة المحلية والمسابقات والبرامج والدورات التدريبية والمجتمعية ، حيث أقرت اللجنة في اجتماعها الاخير البدء في عملية البحث العلمي والفني بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والخبرات الدولية في بناء برنامج انتقاء اللاعبين للمنتخب الوطني للثلاثي الحديث ( الترايثلون) والذي يتماشى مع الخطط التنموية في المجال الرياضي وذلك في 15 من يوليو الحالي عبر تطبيق الاتصال المرئي ( زووم ) .

وفي سياق متصل ، قال محمد العبيداني رئيس اللجنة العمانية للثلاثي الحديث حول هذا الموضوع :ستشرع اللجنة في عملية البحث العلمي والفني بالتعاون مع العديد من الجهات المحلية والخبرات الدولية في بناء برنامج انتقاء اللاعبين للمنتخب الوطني للثلاثي الحديث ( الترايثلون) وذلك من اجل تطبيق اهم ماجاء في دستور الخطط التنموية الشاملة للسلطنة، حيث اننا نعمل في اللجنة على تغطية كافة الجوانب التي تكفل لنا تواجد رياضي بالطرق العلمية المدروسة وفق الخطط التي وضعناها وفق جدول زمني متفق عليه .

واضاف العبيداني : أعضاء اللجنة عازمون على المضي قدما في تشكيل المنتخب الوطني والذي سوف يكون هدفه الوصول الى اولمبياد لوس انجلس ٢٠٢٨ ، وحتى يتحقق ذلك سوف نسعى جاهدين لبناء منتخب يستطيع تصدر قائمة افضل ١٤٠ لاعبا على مستوى العالم وسوف نبذل كل الجهد لتحقيق ذلك، ونحن فخورون جدا بالدعم والحرص الكبير الذي نلاقيه من صاحب السمو معالي السيد ذي اليزن بن هيثم بن طارق ال سعيد وزير الرياضة والثقافة والشباب ووكيل وزارة الرياضة سعادة الشيخ رشاد بن احمد الهنائي الذي يحرص بشكل دائم على تسهيل كافة الامور امام عمل اللجنة ومتابعة اهدافها التي تسهم في خلق فرص التواجد للشباب العماني في الميادين الرياضية .

وترى اللجنة بأن السلطنة تمتلك كل المقومات التي سوف تجعل منها مدرسة لاخراج لاعبين على مستوى دولي وتحتاج الى الاستغلال الامثل لها وسوف تعمل على تحقيق ذلك الاستغلال.

من جانبه قال هيثم الفرعي عضو اللجنة العمانية للثلاثي الحديث : نحن نرى بان الخطة التي نعمل عليها سوف تحقق المرجو منها والتي نأمل بان تكون أولى خطوات الطريق إلى الاولمبياد وتطوير القاعدة الاساسية لخلق اللاعب الاولمبي العماني للترايثلون وايضا تماشيا مع خطط اللجنة الاولمبية التي تعمل على مشروع صناعة بطل اولمبي .

ومن جانب اخر قالت بيداء الزدجالية عضو العلاقات الدولية باللجنة الدولية للمرأة في الاتحاد الدولي للترايلثون و: سنشارك وبكل جهد في هذا المشروع والحصول على مقعد لمشاركة المرأة هذا المسار والتنافس للوصول الى الاولمبياد في السنوات القادمة ، متى ما وجدت المرأة التسهيلات التي تمكنها من ممارسة هذه الرياضة ، علما بانني اقود حاليا دراسة مستفيضة بهذا الجانب في جامعة ليدز البريطانية .

ويعتبر هذا نداء لجميع ابناء السلطنة الراغبين في الالتحاق ورفع علم السلطنة في المحافل الدولية للمشاركة في البرنامج القادم والتعرف عن قرب عن الخطوات التي سوف يمر بها كل لاعب حتى اكتمال عملية الانتقاء.