الهولندي موليما بطل المرحلة الرابعة عشرة لطواف فرنسا

أ.ف.ب: أحرز الهولندي باوكي موليما المرحلة الرابعة عشرة للنسخة 108 من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما احتفظ السلوفيني تاداي بوغاتشار حامل اللقب بالقميص الأصفر المخصص لمتصدر الترتيب العام. وقطع موليما، البالغ من العمر 34 عاما، مسافة المرحلة البالغة 183,7 كلم بين كاركاسون وكيان بزمن 4.16:16 ساعة متقدما بفارق 1:04 دقيقة على النمسوي باتريك كونراد والكولومبي سيرخيو هيغيتا وبفارق 1:06 دقيقة على الإيطالي ماتيا كاتانيو.

وحقق موليما فوزه الثاني في طواف فرنسا بعد الاول قبل أربعة أعوام في بوي-اون-فيلاي. وأنهى بوغاتشار مرحلة اليوم في المركز الثامن عشر بفارق ست دقائق و53 ثانية خلف الهولندي بطل المرحلة فحافظ على صدارة الترتيب العام بفارق أربع دقائق وأربع ثوان خلف الفرنسي غيوم مارتان الذي حقق قفزة كبيرة الترتيب العام من المركز التاسع الى الثاني باحتلاله المركز الحادي عشر في مرحلة اليوم بفارق 1:28 دقيقة خلف موليما. وتقام المرحلة الخامسة عشرة بين سيريه وأندورا-لا-فيياي عاصمة أندورا على مسافة 191,3 كلم.

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