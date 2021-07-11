ختام الدورة الوطنية البارالمبية للمدربين بمشاركة 20 مدربا

ضمن برنامج “أبحر بحرّية”

اختتمت بنادي الأمل في محافظة مسقط أعمال المستوى الأول للدورة الوطنية البارالمبية للمدربين التي نظمتها اللجنة البارالمبية العُمانية بالتعاون مع عُمان للإبحار بدعم من شركة بي. بي. عُمان، وذلك ضمن برنامج أبحر بحرّية الذي تم تدشينه في ديسمبر 2019 لتمكين الشباب العماني في مجال رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة.

استهدفت الدورة تأهيل 20 مدربا من بينهم ثمانية مدربين من عُمان للإبحار للحصول على شهادة وطنية معتمدة في هذا المجال من خلال اكسابهم أساليب التدريب الرياضي الحديث، وتزويدهم بالمعارف النظرية والعملية عبر مشاركتهم في ثلاثة مستويات أساسية للدورة شمل الأشخاص ذوي الإعاقة في رياضة الإبحار الشراعي.

وتضمنت الدورة العديد من المحاور الرئيسية، منها: موضوع الحركة البارالمبية، والهياكل واللجان الرياضية الخاصة برياضة الأشخاص ذوي الإعاقة، التصنيف الرياضي وتاريخه وأساليبه، والتدريب الرياضي ودور المدرب في التأثير على حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وحول الدورة قالت شمسة بنت أحمد الرواحية مديرة برنامج الاستثمار الاجتماعي في شركة بي. بي. عُمان: “على المستوى العالمي وفي شركة بي. بي. عمان تتمثل رؤيتنا في مواكبة مفاهيم وقيم الاستدامة لإبراز مفهوم الشمولية وتطبيقه في مجتمعاتنا، حيث تعكس هذا الدورة نموذجا رائعا لتعزيز مفهوم التنوع والشمولية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعنا من خلال تأهيلهم للمنافسة في المسابقات البارالمبية المحلية والدولية. كما تعاونت شركتنا عالميا مع الجمعية البريطانية للألعاب البارالمبية لمدة 12 عاما متتالياً مما كان له الأثر في إعداد دورة الألعاب البارالمبية للتنافس في خمس ألعاب أولمبية للأشخاص ذوي الإعاقة”.

وقال الدكتور منصور بن سلطان الطوقي رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية العُمانية:” الدورة كبرنامج متكامل لتأهيل وتمكين المدربين في تدريب الرياضات البارالمبية هي الأولى من نوعها في السلطنة ؛ مما سيجعلنا من الدول الرائدة في تقديم خدمات تدريبية ذات جودة لتأهيل القيادات الفنية وفقا لمعايير عالمية في مجال تأهيل مدربي الإبحار من فئة ذوي الإعاقة، وختاما نوجه الشكر لشركة بي. بي. عُمان على مساندتها ودعمها المتواصل للجنة”.

وقال الدكتور خميس بن سالم الجابري الرئيس التنفيذي لعمان للإبحار،: “فخورون بإطلاق الدورة الوطنية البارالمبية للمدربين والتي تهدف إلى تعزيز القاعدة المعرفية للمدربين، بالإضافة إلى إلهام الرياضيين من مختلف أرجاء السلطنة. كما أوضح بأن التزام الشركاء في كل من شركة بي. بي. عُمان واللجنة البارالمبية العُمانية ومركز الأمل للعلاج الوظيفي والتأهيل التابع لمستشفى القوات المسلحة بتقديم مبادرة وطنية مستدامة وعلى المدى البعيد ستنعكس إيجاباً على الأشخاص ذوي الإعاقة في مجتمعنا. مشيراً إلى أن المبادرة ستساهم في تمكين مدربي عمان للإبحار لدعم هؤلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة.”