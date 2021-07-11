نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة إنجلترا وإيطاليا: موعد الانطلاق ، القنوات المجانية , أخبار المنتخبين ، المكان ، توقع نهائي يورو 2020 ، آخر الاحتمالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة تابعوا مباراة إنجلترا وإيطاليا وتعرفوا على موعد المباراة والقنوات المجانية الناقلة لها. تهدف إنجلترا للفوز بأول بطولة كبرى منذ 55 عامًا عندما تواجه إيطاليا على أرضها في نهائي يورو 2020 في ويمبلي الليلة. كان أخر بطولة لانجلترا على حساب ألمانيا الغربية بعد هزيمتها في نهائي كأس العالم 1966 ، بعدها قدم منتخب الأسود الثلاثة أداء فني رائع ، حيث كان على وشك أن يصل الى نهائيات كأس العالم 1990 و 2018 ، بالإضافة إلى صدمة ركلات الترجيح في يورو 96. لكن جاريث ساوثجيت قاد إنجلترا الآن إلى حقبة جديدة مع منتخب شاب مليء بالموهبة.

استطاع أن يصل مدرب انجلترا بعد ثلاث سنوات من مسيرته المذهلة في الدور نصف النهائي من كأس العالم إلى نهائي يورو 2020 . ويقف في طريقه خصم هائل وهو منتخب إيطاليا ، الذي لم يهزم في آخر 33 مباراة في جميع المسابقات (مع 27 انتصارًا وستة تعادلات) ، بينما سجل 86 هدفًا واستقبل شباكه 10 أهداف.

الآن في أول نهائي لها في بطولة أوروبا ، تخوض إنجلترا معركة ضد منتخب إيطاليا الذي لديه الكثير مما قدمه بعد موسم مثير للإعجاب حتى هذه اللحظة.

حافظ رجال روبرتو مانشيني على أعصابهم في مباراة نصف النهائي بركلات الترجيح مع إسبانيا ، بينما كانوا يتعافون من إصابة ليوناردو سبينازولا ليتغلبوا على بلجيكا المصنفة رقم 1 في العالم في ربع النهائي.

بعد أن غاب عن التأهل لكأس العالم في روسيا قبل ثلاث سنوات ، كان الأزوري حريصًا على تعويض الوقت الضائع ، حيث وصل الى 33 مباراة رائعة دون هزيمة. جاءت هزيمتهم الأخيرة في سبتمبر 2018.

موعد مباراة إيطاليا وانجلترا

من المقرر أن تنطلق مباراة إنجلترا ضد إيطاليا في نهائي يورو 2020 الساعة 8 مساءً بتوقيت جرينتش يوم الأحد 11 يوليو 2021.

موعد المباراة بتوقيت السعودية العاشرة وبتوقيت مصر التاسعة مساءًا

ستقام المباراة على ملعب ويمبلي بلندن ، ويتوقع أن يحضرها أكثر من 60 ألف مشجع.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة إنجلترا وإيطاليا

قناة تلفزيونية: سيتم بث المباراة على الهواء مباشرة على كل من BBC One و ITV مجانًا. وتنقل المباراة قنوات بي إن سبورت القطرية على قنواتها المشفرة.

تبدأ التغطية على BBC One في الساعة 6.20 مساءً جرينتش ، مع بدء تشغيل ITV في الساعة 6.30 مساءً.

البث المباشر: سيتمكن المشاهدين من مشاهدة المباراة النهائية عبر الإنترنت عبر BBC iPlayer أو ITV Hub.

أخبار فريق انجلترا وايطاليا

حالة شك في إصابة فيل فودين بعد أن غاب عن تدريب إنجلترا الأخير يوم السبت.

لم يشارك لاعب وسط مانشستر سيتي في التدريبات يوم السبت كإجراء احترازي لما وصفته إنجلترا بـ “ضربة طفيفة”.

من المرجح أن يترك بوكايو ساكا وجادون سانشو يتنافسان على المركز على الجناح الأيمن.

تمسك ساوثجيت بدفاع مكون من أربعة لاعبين ضد الدنماركيين بعد أن تحول سابقًا إلى ثلاثة لمواجهة آثار الأجنحة الألمانية.

سيواجه مدرب إنجلترا قرارًا مشابهًا بشأن تشكيلته ضد إيطاليا ، في حين بدا أن استبدال جاك غريليش في الوقت الإضافي ضد الدنمارك بعد أن ظهر فقط في النصف الثاني من التسعين الأولي كان قرارًا تكتيكيًا وليس بسبب أي إصابة.

لا تزال إيطاليا بدون سبيناتسولا بالطبع بعد أن تعرض ظهير روما للإصابة في مباراتهم ضد بلجيكا وخضع لعملية جراحية في وقت لاحق في وتر اكيليس. سيغيب لعدة أشهر.

لعب إيمرسون بالمييري لاعب تشيلسي بشكل جيد مع سبينازولا ضد إسبانيا ، ومن المتوقع أن يفعل ذلك مرة أخرى الليلة.

تشكيلة انجلترا وايطاليا المتوقعة اليوم في نهائي يورو 2020

إنجلترا (4-3-3): بيكفورد ؛ ووكر ، ستونز ، ماغواير ، شو ؛ فيليبس ، رايس ، ماونت ؛ ساكا ، كين ، ستيرلنج

إيطاليا (4-3-3): دوناروما ؛ دي لورنزو ، بونوتشي ، كيليني ، إيمرسون ؛ باريلا ، جورجينيو ، فيراتي ؛ كيزا ، ثابت ، إنسيني

توقع مباراة إنجلترا وإيطاليا

بعد الكثير من المعاناة في البطولة ، لا يزال من الغريب التفكير في احتمال أن تخوض إنجلترا مباراة نهائية كبرى.

يمتلك كلا الفريقين فرص كبيرة للغاية واختيار فائز أمر صعب للغاية.

ستكون بالتأكيد مباراة صعبة ومثيرة بين منتخبين ممتازين. يمكن لنهائي الليلة أن تسير في أي من الاتجاهين ، لكنني أؤيد إنجلترا للحصول على إنطلاقة رائعة ودفعة من جمهوره.

أتوقع فوز إنجلترا 1-0 ، وتنتهي أخيرًا 55 عامًا من حالة اللافوز ، وربما سيحتاج الوقت الى مزيد من الوقت الإضافي.

تاريخ المواجهات السابقة بين ايطاليا وانجلترا

فازت إنجلترا بواحد فقط من آخر ثمانية لقاءات بين انجلترا وايطاليا. كان ذلك في أغسطس 2012 ، عندما سجل البديل جيرمين ديفو هدفًا رائعًا وتمكنوا من الفوز 2-1 وديًا في سويسرا بعد أن ألغى دانييلي دي روسي في وقت سابق رأسية فيل جاجيلكا.

قبل شهرين ، فازت إيطاليا بأول لقاء بعد عقد من الزمن 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل السلبي في ربع النهائي في يورو 2012 ، مع فشل كل من آشلي يونغ وآشلي كول في ركلات الترجيح.

كما احتل الأزوري الصدارة بنتيجة 2-1 في المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة لكأس العالم 2014 في ماناوس بالبرازيل ، حيث سجل ماريو بالوتيلي هدف الفوز بعد أن رد دانيال ستوريدج بسرعة على جهود كلاوديو ماركيزيو.

انتهت آخر مباراتين – الوديتين – بالتعادل 1-1 ، حيث سجل غرازيانو بيلي هدفًا رائعًا لأندروس تاونسند في تورين في مارس 2015.

انتصارات إنجلترا: 8

تعادل: 8

انتصرت إيطاليا: 11

تابعوا البث المباشر لمباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي يورو 2020 هذا المساء حيث سيكون أول ظهور لهم في نهائي بطولة كبرى منذ أكثر من نصف قرن.