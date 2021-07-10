نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي ويمبلدون موعد مباراة ديوكوفيتش وبيرتيني والقنوات الناقلة في ليلة للتاريخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتطلع عشاق التنس في عالمنا العربي إلى موعد مباراة ديوكوفيتش في نهائي بطولة ويمبلدون أهم بطولات جراند سلام الأربع الكبرى في التنس.

ويضرب نوفاك ديوكوفيتش موعدا مع ماتيو بيرتيني في المواجهة التي لا تقبل القسمة على اثنين، بالملعب الرئيسي ويمبلدون في بريطانيا.

موعد مباراة ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون

تعلن الكرواتية ماريا سيكاك عن انطلاقة مواجهة ديوكوفيتش وبيرتيني في نهائي بطولة ويمبلدون عصر غد الأحد.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، الرابعة عصرا بتوقيت السعودية.

المباراة ديوكوفيتش ضد بيرتيني البطولة ويمبلدون للتنس الموعد والتوقيت الساعة الرابعة عصر غد بتوقيت السعودية الملعب ملعب ويمبلدون القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5 بي إن سبورتس كونكت

القنوات الناقلة لنهائي ويمبلدون

من المقرر أن تبث المباراة النهائية لبطولة ويمبلدون على العديد من القنوات الفضائية حول العالم.

وتنفرد قنوات بي إن سبورتس ببث المباراة في الوطن العربي، حيث تنقلها قناتي بي إن سبورتس 5 بي إن سبورتس كونكت.

ماذا ينتظر ديوكوفيتش في نهائي ويمبلدون؟

ستكون لاعبة التنس السابقة الكرواتية ماريا سيكاك أول امرأة تدير مباراة للرجال في بطولة ويمبلدون.

بيريتيني صاحب الـ25 عاما حقق الفوز في آخر 11 مباراة.

ديوكوفيتش لم يخسر أي مباراة نهائية آخر 5 سنوات ببطولات الجراند سلام، باستثناء الخسارة أمام نادال في نهائي رولان جاروس 2020.

ديوكوفيتش حقق أول لقبي جراند سلام هذا الموسم “أستراليا المفتوحة وفرنسا المفتوحة”.

يسعى نوفاك لإتمام رباعية الجراند سلام بلقبي ويمبلدون وأمريكا المفتوحة.

ديوكوفيتش فاز على دانييل ميدفيديف وستيفانوس تيتيباس في نهائيي بطولتي الجراند سلام هذا العام.

نوفاك يهدد عرش نادال وفيدرر

الصربي نوفاك ديوكوفيتش يخطط للفوز باللقب ويمبلدون ليعادل رقم نادال وفيدرر كأكثر اللاعبين تتويجا بالبطولات الأربع الكبرى (جراند سلام).

وفاز فيدرر ونادال ببطولات جراند سلام 20 مرة لكل منهما، بينما توج نوفاك بـ19 لقبا، ويريد معادلة الإنجاز التاريخي للثنائي الأعظم.

وعن ذلك، قال ديوكوفيتش: “الحديث عن لقب الأفضل في التاريخ يسعدني بكل تأكيد”.

وأضاف: “لكن كل ما يهمني الآن هو تحقيق الألقاب، والعمل على الفوز في نهائي ويمبلدون، ثم نفكر بعد ذلك في صراع الألقاب الاستثنائية”.