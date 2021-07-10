نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كوبا امريكا 2021 argentina vs brazil في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتابعون القنوات الناقلة لنهائي كوبا امريكا 2021 اليوم بين الارجنتين والبرازيل، والتي تبدأ خلال وقت قريب، حيث سيكون عشاق وعاشقات الساحرة الميتديرة الدولية علي موعد مع قمة مميزة وحماسية في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت العاصمة المصرية، تابعونا لمعرفة القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين وأيضا موعد المباراة المرتقبة وتفاصيل اللقاء المرتقب بين المنتخبين فتابعونا.

القنوات الناقلة لنهائي كوبا امريكا 2021

تقوم مجموعة قنوات بي ان سبورت بالحصول علي حقوق بث كافة مباريات كوبا امريكا الماضية، وهذا بالإضافة إلي حقوق بث العديد من المباريات الاوروبية والدولية مثل مباراة بطولة امم اوروبا نهائي اليورو الذي يقام مساء اليوم الأحد.

القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والارجنتين

beIN Sports HD 5 Max بتعليق رؤوف خليف

يوتلسات 8 درجات غرباً 12604 H 27500 2/3 تشفير إرديتو 1 عربسات 30.5 درجة شرقاً 11310 H 27500 2/3 تشفير إرديتو 1

beIN Sports HD 6 Max بتعليق رؤوف خليف

يوتلسات 8 غربا 12604 H 27500 2/3 تشفير إرديتو 1 عربسات 30.5 شرقا 10890 H 27500 2/3 تشفير إرديتو 1

أهم مباريات اليوم

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كوبا امريكا 2021

سنعرض لكم بعض تردد القنوات المفتوحة الناقلة لنهائي كوبا امريكا 2021 ومنها:

تردد IRIB TV3

عربسات 26 درجة شرقاً 11881 H 27500 3/4 مجانية عربسات 26 درجة شرقاً 11900 V 27500 3/4 مجانية انتلسات 902 62 درجة شرقاً 11555 V 30000 3/4 مجانية

تردد Teletica 7

PAS قمر صناعي 43 درجة غربا 3828 V 3300 3/4 مجانية

تردد Caracol Nacional TV

PAS 9 قمر صناعي 58 درجة غربا 3807 H 2083 3/4 مجانية

موعد مباراة البرازيل والارجنتين

تبدأ المباراة المرتقبة في نهائي كوبا امريكا اليوم الأحد الموافق 11 يوليو في تمام الساعة:

1:00 صباحاً بتوقيت دول المغرب العربي.

2:00 صباحا بتوقيا القاهرة والسودان.

3:00 صباحاً بتوقيت السعودية وسوريا والعراق.

4:00 صباحاً بتوقيت الإمارات.

البرازيل × الأرجنتين

يصل المنتخب البرازيلي صاحب الأرض إلي مباراة نهائي كوبا امريكا 2021 بعد النصر علي منتجب بيرو في مباريات نصف نهائي كوبا امريكا بهدف للا شئ، وعلي الجانب الآخر تأهل منتخب الارجنتين إلي مباراة النهائي بعد فوزه علي منتخب كولومبيا بركلاك ترجيح بعد التعادل بهدف لكلا المنتخبين.

تاريخ المواجهات بين البرازيل والارجنتين

تقابل منتخب البرازيل مع منتخب الارجنتين حتي الآن في 33 مباراة، وقد قاز المنتخب الارجنتيني في 15 مباراة منها، وعلي الجانب الآخر فاز المنتخب البرازيلي ب10 مباريات وتعادل كلا المنتخبان في 8 لقاءات.

ومن ناحية المباريات النهائية فقد تواجه المنتخبين مرتين فقط لا غير، اولهما في 2004 وفاز المنتخب البرازيلي بها، والثانية في 2007 وفاز بها المنتخب البرازيلي كذلك.