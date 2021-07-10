نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي اليورو والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب مئات الملايين موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي كأس أمم أوروبا “يورو 2020″، حيث نعرض لكم القنوات الناقلة لها والتشكيل المتوقع.

وتأهل المنتخب الإنجليزي إلى النهائي بسيناريو مثير بعد الفوز على الدنمارك 2-1 في الوقت الإضافي، بمواجهة نصف النهائي.

فيما وصل إيطاليا النهائي بعد الفوز الصعب بركلات الترجيح أمام إسبانيا، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1.

موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا

يطلق الحكم الهولندي بيورن كويبرز صافرة بداية مباراة إنجلترا وهولندا مساء غد الأحد على استاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن.

ومن المقرر أن يحضر المباراة النهائية نحو 60 ألف متفرج، غالبيتهم من الإنجليز، نظرا لإقامة المباراة على أراضيهم.

وسوف تنطلق المباراة، التي تبث حول العالم، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت السعودية، التاسعة بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لنهائي اليورو

هناك العديد من القنوات التي سوف تبث مباراة نهائي اليورو في شتى أنحاء العالم، على رأسها قنوات بي إن سبورتس في عالمنا العربي.

المباراة إنجلترا ضد إيطاليا البطولة نهائي كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) الموعد والتوقيت العاشرة مساء غد الأحد بتوقيت السعودية – التاسعة بتوقيت مصر الملعب استاد ويمبلي في لندن القنوات الناقلة بي إن سبورتس

كما تبث قنوات أخرى المباراة الأهم، التي يقدمها للمستمع العربي المعلق حفيظ دراجي، وهي كما يلي:

RTE Two

CT Sport YLE TV 2

1TV Georgia

NPO 1

Sport TV1

STV HD (scotland)

Potugal Sky Sport

Uno Italia ANT 1 (Greece)

ORF 1 Austria HD

beIN Sports FR HD 1

تشكيل إنجلترا المتوقع لنهائي اليورو

من الجدير بالذكر أن المنتخب الإنجليزي لم يتأهل إلى نهائي اليورو من قبل، كما لم يحقق أي لقب في تاريخه سوى كأس العالم 1966 على استاد ويمبلي.

وخاض منتخب إنجلترا مواجهة نصف النهائي، بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد. الدفاع: كايل ووكر – جون ستونز – هاري ماجواير – لوك شاو. الوسط: كالفين فيليبس – ديكلان رايس – ماسون ماونت. الهجوم: رحيم ستيرلينج – بوكايو ساكا – هارى كين.

تشكيل إيطاليا لنهائي اليورو

وحققت إيطاليا كأس الأمم الأوروبية مرة واحدة في تاريخها عام 1968، ويأمل الآزوري لتكرار الأمر على حساب أصحاب الأرض.

وأوضح موقع وأشار موقع “فوتبول إيطاليا” أن التشكيل المحتمل لنهائي اليورو، هو:

“دوناروما؛ دي لورنزو، بونوتشي، كيلليني، إيمرسون؛ باريلا، جورجينيو، فيراتي؛ كيزا، إيموبيلي، إنسيني”.