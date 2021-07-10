نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2020 .. «الأتزوري» في مهمة صعبة لترويض «الأسود الثلاثة» في المقال التالي

عمر شويل - جدة أخيرًا كشفت نهائي يورو 2020 عن أسرارها، حيث تشهد يوم غدٍ الأحد، مباراة إيطاليا وإنجلترا ، والتي يحتضنها ستاد ويمبلي في العاصمة البريطانية لندن، ويتوقع لها أن تشهد إثارة وندية، في المباراة النهائية للنسخة رقم 16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية 2020 ، التي توصف بكونها استثنائية، خاصةً بعد إرجائها عامًا كاملًا، إثر جائحة كوفيد- 19 ، فضلًا عن إقامتها في 11 مدينة للمرة الأولى في تاريخ الـ Euro .

في السطور التالية نستعرض بعضًا من ملامح نهائي بطولة أمم أوروبا 2020 لكرة القدم، وتاريخ إيطاليا وإنجلترا على الصعيد الأوروبي، فضلًا عن تاريخ مواجهات إيطاليا وإنجلترا في مختلف البطولات والمنافسات.

نهائي يورو 2020 .. قمة العمالقة

قد لا يعلو صوتًا فوق نهائي كوبا أمريكا 2021 ، والذي يُقام في وقت مبكر من صباح غدٍ الأحد، والذي يجمع بين منتخبا البرازيل والأرجنتين، إلا أنه وفي الجانب الآخر من الكرة الأرضية، تنطلق مساء غدٍ الأحد 11 يوليو 2020، نهائي آخر في Euro 2020 ، يجمع إنجلترا وإيطاليا.

وبالرغم من الانتشار الواسع لـ فيروس كورونا المستجد ، وعلى وجه الخصوص بالنسبة لـ متحور دلتا و متحور لامبدا ، إلا أن هناك توجه عام في بريطانيا، مع رفع القيود، لاستقبال ملعب ويمبلي الذي يحتضن نهائي يورو 2020 ، نحو 45 ألفًا من مشجعي إيطاليا وإنجلترا ، والذي يُمثل قرابة 55% من سعته الأساسية، وذلك وفق ما أوردته صحيفة “الجارديان البريطانية”.

المنتخب الإيطالي في يورو 2020

إذا كان منتخب إيطاليا لكرة القدم ، هو بنظر المحللين الأوفر حظًا، للظفر باللقب الأوروبي هذا العام، قياسًا بمعطيات نتائجه على مستوى البطولة في مختلف مراحلها، فإن الساحرة المستديرة عودتنا دومًا على مفاجآتها غير المتوقعة!.

وعلى كل الأحوال، فقد نجح الآتزوري بالفعل، في الظفر بالعلامة الكاملة، في المجموعة الأولى، بـ9 نقاط وصافي (7) أهداف.

أما عن النتائج، فقد حققت كتيبة المدير الفني الإيطالي المجتهد روبرتو مانشيني 3 انتصارات متتالية، بدأها أمام المنتخب التركي بتسجيل ثلاثية نظيفة، وبالنتيجة ذاتها تغلب على المنتخب السويسري (سيء الحظ في البطولة الحالية بعد الخروج أمام إسبانيا بركلات الترجيح)، وأخيرًا اكتفى المنتخب الأزرق بالفوز بهدف أمام ويلز في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

أولى التحديات الصعبة للطليان، كانت في دور الـ16، حيث نجح في إقصاء المنتخب النمساوي العنيد، بعد 120 دقيقة، وذلك بالفوز بنتيجة (2-1)، وبالنتيجة ذاتها ولكن دون الحاجة للأشواط الإضافية، أطاح بالمنتخب البلجيكي متصدر التصنيف العالمي، قبل أن يضطر للعبور عن طريق ركلات الجزاء من أمام حامل لقب يورو 2012 المنتخب الإسباني بنتيجة (4-2)، بعدما انتهت المباراة في أشواطها الأصلية والإضافية بالتعادل الإيجابي (1-1).

المنتخب الإنجليزي في يورو 2020

بالرغم من اختلاف النتائج، وتحديدًا في مرحلة دور المجموعات، إلا أن منتخب إنجلترا لكرة القدم نجح في اعتلاء صدارة مجموعته، لكن خصومه في المراحل التالية، كانوا نسبيًا أقل شراسة من منافسه الإيطالي.

فقد تصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الرابعة، بـ7 نقاط وصافي (2) هدف.

واكتفى منتخب الأسود الثلاثة بتحقيق انتصارين فقط في الدور الأول، وبنتيجة واحدة (1-0) على حساب كرواتيا ثم التشيك، بينما تعادل سلبيًا مع الخصم اللدود والعدو التاريخي المنتخب الإسكتلندي، ما جعل البعض يشكك في قدرة الإنجليز على مواصلة البطولة في الأدوار التالية.

رويدًا رويدًا، تحسنًا أداء الهداف المتميز وكابتن الفريق ونجم توتنهام هاري كين ورفاقه، بداية من دور ثمن النهائي، حيث أقصى المنتخب الألماني في مفاجأة أخرى، بثنائية نظيفة، قبل أن يكتسح المنتخب الأوكراني برباعية نظيفة.

وكانت الصعوبة الأكبر، كانت في دور نصف النهائي، لكن كتيبة الإنجليزي جاريث ساوثجيت، احتاجت إلى الدقيقة 104 من أجل إبطال مفعول الديناميت الدنماركي، حيث انتهى اللقاء بنتيجة (2-1).

تاريخ إيطاليا الأوروبي

على الصعيد الأوروبي، شارك الآتزوري في كأس أمم أوروبا 10 مرات، نجح خلالها في الظفر بلقب وحيد عام 1968، في مشاركته الأولى، على حساب منتخب يوغوسلافيا “سابقًا”، بثنائية نظيفة، في مباراة مُعادة، وبعد يومين فقط من مواجهة انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

تاريخ إنجلترا الأوروبي

وعلى غرار منافسهم، سجل منتخب النجوم السوداء في يورو 2020 ، المشاركة العاشرة في تاريخهم على المستوى القاري، ويعد بلوغهم للنهائي في النسخة الحالية، هو الإنجاز الأبرز في رحلة الفريق الأوروبية، بعد إحراز المركز الثالث في أولى مشاركاتهم بالمسابقة عام 1968.

تاريخ مواجهات إيطاليا وإنجلترا

وقبل نهائي الأحلام في Euro 2020 ، التي ينظمها بالطبع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ، نستعرض في السطور التالية، تاريخ المواجهات التي جمعت المنتخبين الإيطالي والإنجليزي فيما يلي:

التقى المنتخبان في مختلف البطولات 27 مرة.

حقق الطليان الفوز في 11 مواجهة.

أحرز الإنجليز الفوز في 8 مناسبات.

خيم التعادل على 8 مقابلات جمعت المنتخبين.

سجلت إنجلترا 33 هدفًا.

أحرزت إيطاليا 31 هدفًا.

آخر مواجهة جمعت إيطاليا وإنجلترا، مباراة ودية في ويمبلي مايو 2018، وانتهت بالتعادل (1-1).

آخر مباراة رسمية جمعت المنتخبين، في دور المجموعات خلال بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل ، وحسمها الآتزوري بنتيجة (2-1).

أوروبيًا: التقى المنتخبين مرتين، في البطولة بشكلها الحالي عام 2012 في ربع النهائي، وحسمتها إيطاليا بركلات الجزاء بنتيجة (4-2)، بعد انتهاء اللقاء بالتعادل السلبي، وفي النظام القديم وتحديدًا عام 1980، جمعت المجموعة الثانية الفريقين، وحسم الطليان المواجهة أيضًا، ولكن بهدف نظيف.

عالميًا: وبشكل رسمي التقى المنتخبات 3 مرات، الأولى في تصفيات كأس العالم 1978، وحينها فاز الإنجليز في ويمبلي بثنائية نظيفة، أما الثانية، فكانت في مونديال إيطاليا 1990 ، وفازت إيطاليا حينها (2-1)، وبنفس النتيجة الأخيرة، أسفرت المواجهة الثالثة بين المنتخبين لصالح الطليان، وذلك في مرحلة دور المجموعات في مونديال البرازيل 2014 .

موعد مباراة إيطاليا وإنجلترا في نهائي يورو 2020 والقنوات الناقلة

في السطور القليلة التالية، نستعرض موعد نهائي يورو 2020 ، والقنوات الناقلة، فضلًا عن القيادة التحكيمية والتعليق والوصف التفصيلي فيما يلي:

تُقام مباراة إنجلترا وإيطاليا، مساء غدٍ الأحد، عند السابعة بالتوقيت العالمي، الموافق لـ العاشرة بتوقيت السعودية، والتاسعة بتوقيت مصر.

وستبث المباراة عبر أكثر من 20 محطة تلفزيونية ، منها:

beIN Sports HD 1 Max beIN Sports HD 2 Max beIN Sports HD 3 Max beIN Sports HD 4 Max beIN Sports FR HD 1 Sport TV1 Potugal Sky Sport Uno Italia Sky Sport Football Italia Futbol 1 HD Futbol 2 HD

بالإضافة وكما هو المعتاد، إلى تطبيق beIN Sports Connect.

من المقرر أن يقود المباراة طاقم تحكيم هولندي، بقيادة الدولي بيورن كويبرز.

أما التعليق على أحداث اللقاء وعبر الفضائية القطرية، فيقوم به المعلق الرياضي الجزائري المخضرم حفيظ دراجي.

الخاتمة

استعرضنا في السطور الماضية، أبرز المعلومات بشأن نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 أو نهائي 2020 ، حيث مباراة إيطاليا وإنجلترا، كما استعرضنا تاريخ المنتخب الإيطالي والمنتخب الإنجليزي في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم ، وتناولنا كذلك تاريخ مواجهات إنجلترا وإيطاليا في مختلف المناسبات، واختتمنا بالحديث حول موعد مباراة إنجلترا وإيطاليا في نهائي اليورو.