انت الان تتابع تفاصيل خبر تغير موعد مباراة الأهلي والمقاصة تعرف على الموعد الجديد 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تغير موعد مباراة الأهلي والمقاصة ، هو أحدث ما أعلنت عنه لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، حيث أعلنت اللجنة منذ قليل، تغيرها لموعد المباراة المرتقبة، بين الفرقتين، والتي كان من المحدد لها غدا الأحد، في تمام الخامسة مساء. جدير بالذكر، أن تلك المباراة المؤجلة، بين الأهلي والمقاصة، والتي تم تعديل موعدها، واحدة من المباريات الهامة، في مسيرة الأهلي، للمنافسة على لقب الدوري لهذا العام، حيث يحاول الأهلي، والذي يحتل المرتبة الثانية، في ترتيب الدوري لهذا العام، أن يلحق بغريمه التقليدي، الزمالك، والذي يتصدر بطولة الدوري، عبر لعب جميع مؤجلاته، حيث يتوجب على النادي الأهلي الفوز بجميع المؤجلات، حتى يستطيع أن يسترد مركزه المفضل، بصدارة الدوري. فأليكم التفاصيل.

تغير موعد مباراة الأهلي والمقاصة:

تأتي المباراة، في إطار مؤجلات النادي الأهلي، حيث تأجل اللقاء، من الجولة الثامنة عشرة، لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب مشاركة الأهلي، في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وكان من المقرر أن تقام المباراة في تمام الخامسة، مساء يوم الأحد، إلا أن لجنة المسابقات، بالاتحاد المصري لكرة القدم، أعلنت في صباح اليوم، أن موعد المباراة، سيتغير ليكون غدا الأحد، ولكن في السابعة مساء، بدلا من الخامسة. جدير بالذكر أن، على الأهلي الفوز، في هذا اللقاء، وكذلك بقية مبارياته المؤجلة، حتى يستعيد المركز الأول، من نادي الزمالك، هذا الذي يحتل المركز الأول، برصيد 61 نقطة، بعد لعب 27 مباراة، وبفارق 13 نقطة، عن الأهلي، الذي يحل في المركز الثاني، برصيد 48 نقطة، بعد لعب 22 مباراة.

أسباب تعديل ميعاد لقاء الأهلي والمقاصة:

لقد أكد أحد مسئولي اتحاد الكرة، أن سبب، تغير موعد مباراة الأهلي والمقاصة بالدوري، وتأجيله، يأتي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، خاصة في الخامسة مساء، مما سيتسبب، في تعب، وإرهاق اللاعبين، ولذلك ارتأت لجنة المسابقات، أنه من الأفضل، تأجيل المباراة للسابعة، للحفاظ على سلامة جميع اللاعبين. جدير بالذكر أن الكثير من الجماهير، وعاشقي كرة القدم، ارتأوا هذا القرار مناسبا، كما أكدوا عن سعادتهم، بأن اللقاء سينتهي، قبل بدء المباراة المرتقبة غدا، في التاسعة، ما بين منتخب انجلترا، والمنتخب الإيطالي، في نهائي يورو 2020.