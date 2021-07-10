منتخبنا يفتتح مشواره فـي المونديال الروسي بمواجهة حامل اللقب المنتخب البرتغالي

القرعة أوقعته فـي المجموعة الرابعة وطموح كبير بتخطيها

طالب بن هلال : لعبنا أمام جميع منتخبات مجموعتنا ونعرف إمكانياتها سنكون فـي أتم الجاهزية ونسعى الذهاب بعيدا فـي البطولة

كتب ـ خالد الجلنداني :

■■ يفتتح منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية مشواره في النسخة الحادية عشرة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 19 وحتى 29 أغسطس القادم بلقاء المنتخب البرتغالي حامل لقب المونديال لعام 2019 يوم 20 من اغسطس القادم بعدما حل في المجموعة الرابعة برفقة السنغال وأوروجواي في القرعة التي سحبت يوم الخميس الماضي بمدينة زيوريخ السويسرية،■■

تواصل تدريبات

يواصل منتخبنا حاليا تدريباته بمعسكره الداخلي بالملعب الرملي بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر ويستمر حتى الثامن عشر من الشهر الجاري ويركز فيه الجهاز الفني لمنتخبنا على زيادة معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين وتطبيق مجموعة من الجمل التكتيكية والمهارية بمشاركة جميع اللاعبين المختارين لهذا المعسكر وهم 13 لاعبا لدخول المعسكر الداخلي وهم : خالد بن خميس العريمي و يحيى بن مبيوع العريمي و منذر بن هلال العريمي ومشعل بن هلال العريمي و جلال بن خميس السناني و عبدالله بن مسعود الصوطي و نوح بن سالم الزدجالي وامجد بن عبدالله الحمداني ويونس بن خميس العويسي و عيد بن عبدالله الفارسي و حمود بن ناصر الطوقي و سعيد بن علي الفارسي وسالم بن محمد العريمي.

حيث ستكون المباراة الثانية لمنتخبنا مع منتخب أوروجواي يوم 22 اغسطس القادم اما المباراة الختامية في الدور الاول تجمعه مع المنتخب السنغالي يوم 24 اغسطس المقبل .

وقد وزعت الفرق الـ 16 المشاركة في المونديال إلى اربع مجموعات المجموعة الاولى “الاتحاد الروسي “ والولايات المتحدة الاميركية و باراجواي واليابان والمجموعة الثانية موزمبيق واسبانيا والامارات وتاهيتي والمجموعة الثالثة بيلاروسيا والسلفادور وسويسرا والبرازيل . وسوف تلعب المجموعات في الدور الاول بنظام الدوري من دور واحد يتأهل الأول والثاني في كل مجموعة الى دور الثاني والذي سيلعب بنظام خروج المغلوب في باقي الأدوار وصولا الى المباراة النهائية للبطولة . وتعد هذه المرة الرابعة التي يشارك فيها منتخبنا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشاطئية، حيث كانت الاولى في عام 2011 بايطاليا والثانية بالبرتغال عام 2015 والثالثة بأرجواي عام 2019 وكانت جميع مشاركات المنتخب تقتصر على الدور الاول فقط دون تخطيه ولكن هذه المرة لدى الجهاز الفني لمنتبخنا بقيادة المدرب الوطني طالب بن هلال الثانوي واللاعبين طموح كبير في تخطى الدور الاول في المشاركة الرابعة، حيث سبق لمنتخبنا و لعب مع منتخبات مجموعته من قبل واستطاع الفوز على بعض منها حيث كان اخر منتخب لعب معه المنتخب السنغالي في البطولة الودية الدولية بدبي الشهر الماضي وخسر في المباراة الاولى ونجح في رد الاعتبار بالمباراة الثانية في الدور الثاني ولاشك أن هذه التجربة سيكون لها الاثر الايجابي في اعطاء منتخبنا دفعة معنوية كبيرة نحو المنافسة على احدى بطاقتي الصعود الى الدور الثاني في المونديال الروسي تتويجا لفترة الاعداد التي خاضها المنتخب منذ بداية مرحلة الاعداد والتي تمثلت في معسكرات داخلية وخارجية ومشاركة في البطولة الودية الدولية بدبي ويختتم مشوار الاعداد بمعسكر خارجي يقام قبل الذهاب الى روسيا واحتمال المشاركة في بطولة اوكرانيا الدولية .

مستوى جيد

وعن قرعة منتخبنا في مونديال روسيا قال طالب بن هلال الثانوي مدرب منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية اعتقد ان كل منتخب يصل الى كأس العالم يحمل نفس الطموح والمستوى الفني وفي معسكرنا الاخير في دبي واجهنا المنتخب السنغالي ونعرف طريقتهم واسلوب لعبهم وتبادلنا الفوز في المباراتين كما لعبنا أمام الاورجواي وديا قبل كأس العالم الاخيرة وكسبنا المباراة .

واضاف طالب بن هلال لقد لعبنا امام جميع منتخبات المجموعة سابقا وندرك امكانيات وقدرات كل المنتخبات وسنكون في اتم الجاهزية وسنقدم مستوى جيدا ونحاول الذهاب بعيدا في البطولة .

طموح التأهل

قال نبيل بن مال الله البلوشي مدير منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية الحمد لله القرعة أنصفتنا ونطمح للتأهل الى الدور الثاني في المونديال والمنتخبات الأربعة في المجموعة بنفس المستوى تقريبا على الرغم من ان منتخب البرتغال هو حامل اللقب لعام 2019 لكننا عازمون على رفع شعار التحدي ابتداء من هذه اللحظة ونحن جاهزون للنهائيات بمعنويات عالية .