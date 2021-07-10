اليوم انطلاق بطولة الزبير الدولية للناشئين للشطرنج فـي نسختها الثانية

92 مشاركا من 7 دول تنطلق اليوم التصفيات الأولية للبطولة التي تنظمها اللجنة العُمانية للشطرنج بالتعاون مع مؤسسة الزبير التسجيل في النسخة الثانية لبطولة الزبير الدولية الأولى للشطرنج والتي تنفذ خلال الفترة من 11 إلى 14 من يوليو الحالي.

وتعتبر البطولة من البطولات الدولية المفتوحة لجميع اللاعبين واللاعبات من كافة الجنسيات لفئة الناشئين، حيث تقتصر المشاركة في البطولة على اللاعبين في عمر 16 سنة وما دون من مواليد عام 2005م

وتطبق البطولة لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للشطرنج الكلاسيك الكترونياً وذلك بسبب الأوضاع الحالية لكوفيد 19، وسيتم تزويج مقابلات اللاعبين بواسطة برنامج سويس مانجر، وسيتم لعب (9) جولات وفق النظام السويسري ، بمنح كل لاعب 5 دقائق مع إضافة ثانيتين بعد كل نقلة في مرحلة التصفيات، بحيث يتأهل للنهائيات أفضل 40 لاعبا .

وحددت اللجنة المنظمة جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى إلى جانب الميداليات الملونة.

والبطولة تقام على موقع lichess.org ويجب على اللاعبين الراغبين بالاشتراك في البطولة أن يكون لديهم حساب على موقع (lichess.org). على أن تتم مراقبة جميع لاعبي المرحلة النهائية عبر منصة Zoom.

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