الحديدة .. تتويج الهلال الساحلي بكأس سامي نعاش

الحديدة .. تتويج الهلال الساحلي بكأس سامي نعاشحقق فريق الهلال الساحلي كأس الفقيد سامي نعاش مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، إثر فوزه اليوم على فريق نادي شباب الجيل بضربات الترجيح 5 / 4 بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويأتي تحقيق فريق الهلال الساحلي للكأس، في المباراة التي نظمها مكتب الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم على ملعب العلفي بمحافظة الحديدة في أربعينية الفقيد نعاش.

عقب المباراة كرّم محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ومدير أمن المحافظة العميد هادي عبدالخالق الكحلاني وعضو لجنة إعادة الانتشار اللواء محمد القادري ومدير مكتب الشباب والرياضة عماد علي البرعي، حكام اللقاء الدولي وليد خلوفه ومساعديه عبدالسلام هيجان ومحمد حله ومحمد أبكر أحمد.

كما تم تسلّيم كأس الفقيد نعاش لقائد فريق الهلال شهاب الشميري ومشرف النادي أحمد الرجوي، بحضور رئيس فرع اتحاد كرة القدم ناصر المحويتي وقيادات رياضية.

(سبأ)

